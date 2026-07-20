Gradonačelnik New Yorka planira uhapsiti Netanyahua ako u septembru dođe u taj grad

Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani potvrdio je da njegova administracija i pravni tim grada aktivno ispituju zakonske opcije za privođenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, ukoliko u septembru doputuje na zasjedanje Generalne skupštine UN-a.

Gostujući u podcastu The Interview lista New York Times, Mamdani se ponovo osvrnuo na nalog za hapšenje koji je Međunarodni krivični sud (ICC) izdao u novembru 2024. godine, tereteći Netanyahua za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Gazi.

“Vjerujem da je premijeru Netanyahuu mjesto u Haagu. On je ratni zločinac optužen pred Međunarodnim krivičnim sudom, a to je mišljenje koje dijeli velika većina ljudi, isključivo zbog svega što su njegovi postupci uzrokovali tokom proteklih godina”, izjavio je Mamdani, prenosi Guardian.

Iako priznaje da još nije u potpunosti jasno da li kao gradonačelnik ima ovlaštenja narediti njujorškoj policiji (NYPD) hapšenje stranog lidera, Mamdani naglašava da ne odustaje od provjere pravnih okvira.

“Šta god mi zakon u New Yorku bude dozvoljavao, mi ćemo to učiniti. Ali nećemo pisati sopstvene zakone u te svrhe. Ne govorimo ovdje o mojoj procjeni Netanyahua, već o činjenici da postoji zvanični nalog za njegovo hapšenje i ja ću poštovati zakone ovog grada”, dodao je prvi čovjek New Yorka.

Nalog ICC-a tereti izraelske zvaničnike za teška kršenja međunarodnog prava u Gazi, uključujući izgladnjivanje stanovništva kao metod ratovanja, ubistva i progon.

Oštre reakcije Washingtona i Tel Aviva

Najave iz New Yorka izazvale su burne reakcije i oštre osude izraelskih i američkih zvaničnika. Sjedinjene Američke Države nisu članica ICC-a i ne priznaju njegovu jurisdikciju, a predsjednik Donald Trump ranije je uveo i ekonomske sankcije ovom sudu, dok je državni sekretar Marco Rubio najavio njegovo “demontiranje”.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbacio je Mamdanijeve prijetnje, rekavši da nije zabrinut te optuživši gradonačelnika da stoji na strani terorista.

“On je sa akterima terora. Problem je što on ne shvata i ne mari za to da oni koji mrze Jevreje i Izrael na kraju mrze i Ameriku”, poručio je Netanyahu.

Slične poruke uputio je i izraelski ambasador pri UN-u Danny Danon, koji je potvrdio da će Netanyahu uprkos svemu doputovati u SAD.

“Premijer Netanyahu doći će u New York, s ponosom se obratiti Generalnoj skupštini UN-a i stati pred svijet kako bi iznio istinu o Izraelu i njegovom nepokolebljivom pravu da brani svoje građane.”

Mamdanijevi oštri stavovi prema politici Tel Aviva dolaze u trenutku kada podrška Izraelu drastično opada i unutar američkog Kongresa.

Nedavno je gotovo polovina Demokrata u Predstavničkom domu glasala za ukidanje 3,3 milijarde dolara vojne pomoći Izraelu.

Iako ta mjera nije prošla, glasanje je jasno potvrdilo da nekadašnja bezuslovna podrška SAD-a Izraelu više ne postoji, što prati i raspoloženje sve većeg broja američkih birača.