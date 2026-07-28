Emotivne riječi brata Alme koja je poginula na Elbrusu: Srce odbija vjerovati

Brojna planinarska udruženja, kao i organizacije, te pojedinci danima se opraštaju od stradalih zeničkih planinara, a emotivnom porukom se oglasio i Almin Durmiš, brat planinarke Alme Okanović koja je stradala sa suprugom Denisom.

Njegove riječi prenosimo u cijelosti:

“Draga moja sestro, dragi moj zete,

Još uvijek ne mogu prihvatiti da vas više nema. Srce odbija vjerovati da ste otišli tako iznenada. Otišli ste radeći ono što ste najviše voljeli – zajedno osvajajući planine, uz vašu vjernu Maciku koja je bila dio svake vaše avanture.

Nedostajat će mi vaš osmijeh, vaš smijeh i svaki trenutak koji smo proveli zajedno. Iza vas je ostala praznina koju ništa ne može ispuniti, ali i bezbroj uspomena koje ću čuvati dok sam živ.

Kada pogledam prema planinama, uvijek ću se sjetiti vas. Tamo će zauvijek ostati dio vaše ljubavi, hrabrosti i sreće. Nikada vas neću zaboraviti i uvijek ćete živjeti u mom srcu.

Molim Uzvišenog Allaha da vam oprosti grijehe, podari najljepše mjesto u Džennetu i spoji vas u vječnoj sreći. Neka vam je vječni rahmet i lahka zemlja.

Volim vas i nedostajat ćete mi svakog dana.

Do ponovnog susreta”.

Podsjećamo, Alma i Denis Okanović stradali su na Elbrusu tokom prethodnog vikenda zajedno sa još troje planinara – Melihom Čaušević, Almirom Krivdićem i Nerminom Talamom.

Danas, 28. jula, očekuje se odlazak predstavnika Gorske službe spasavanja Zenica u Rusiju kako bi se susreli sa preživjelim članovima grupe Harisom Adilovićem i Kemalom Vidimlićem, te se zajedno sa njima vratili u BiH.

U Federaciji Bosne i Hercegovine i u Brčko distriktu danas je Dan žalosti.