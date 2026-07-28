Mačka Macika koja je bila s planinarima na Elbrusu nije pronađena

Mačka Macika koju je sa sobom u ekspediciju na Elbrus poveo bračni par Okanović, Alma i Denis, nije pronađena.

Kako javljaju ruski mediji, spasioci nisu uspjeli pronaći Maciku koja je sa stradalim Okanovićima osvajala planinske vrhove, a što je trebalo biti slučaj i sa Elbrusom.

Ovu informaciju TASS-u je saopštilo rusko Ministarstvo za vanredne situacije.

“Vrijeme je bilo izuzetno teško, a svi napori su bili usmjereni na potragu za ljudima”, rekli su spasioci.

Prema njihovim riječima, operacije potrage su bile komplikovane zbog jakog vjetra i snježnih padavina.

Inače, priče o svojim putovanjima i Maciki, Okanovići su dijelili u grupi “Trio fantastiko” gdje je i objavljena njihova posljednja zajednička fotografija.

“Uspješno smo završili aklimatizacijski uspon do 4.500 m. Večeras u 01:00 krećemo na glavni uspon. Držite nam palčeve – pred nama je najveći izazov do sada… Macika kreće ka najvišem vrhu Evrope”, navedeno je u objavi od 24. jula koja je zapravo posljednja njihova objava.

U toku pripreme za transport tijela

Prema pisanju ruskih medija, trenutno su u toku pripreme za transport tijela pokojnika.

Podsjećamo, tijela petoro stradalih planinara Melihe Čaušević, Alme i Denisa Okanovića, Almira Krivdića i Nermina Talama spuštena su sa planine, dok se danas, 28. jula, očekuje odlazak predstavnika Gorske službe spasavanja Zenica u Rusiju kako bi se susreli sa preživjelim članovima grupe Harisom Adilovićem i Kemalom Vidimlićem, te se zajedno sa njima vratili u BiH. U Federaciji Bosne i Hercegovine i u Brčko distriktu danas je Dan žalosti.

Od stradalih planinara se danima opraštaju mnogi.

“Njihova hrabrost, ljubav prema planinama, plemenitost i zajednički trenuci zauvijek će ostati dio našeg Udruženja i naših srca. Otišli su putem kojim su koračali s ponosom, vjerom i strašću, ostavljajući iza sebe neizbrisiv trag”, riječi su to kojima su se od stradalih planinara oprostili članovi Udruženja planinara “Vedro” iz Zenice.

“Preteške su riječi… Prevelika je tuga… Zajedno smo prošli toliko planina, staza, kilometara. Nebrojeno mnogo osmijeha, uspomena, druženja. Danas se, nažalost opraštamo od vas, ali nikad ne zaboravljamo i vječno nosimo u srcima. Bili ste nepresušni izvori dobrote, ljubavi i hrabrosti, i tako ćemo vas pamtiti. Hvala vam za svaki korak, za svaku stazu, za prijateljstvo i najljepše uspomene”, naveli su oni i dodali:

“Sad koračajte nebeskim prostranstvima i pripremajte nam ture do ponovnog susreta na nekom boljem mjestu. Počivajte u miru. Planine će vas pamtiti, a mi vas nikada nećemo zaboraviti”.