Nova ulaganja u Smetove donose sigurniji pristup i bolje uslove za turizam (VIDEO)

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Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona nastavlja realizaciju projekata usmjerenih na unapređenje turističke i saobraćajne infrastrukture na Smetovima, jednom od najznačajnijih turističko-rekreativnih lokaliteta u ovom kantonu.

Kako je saopćeno iz Ministarstva, kroz više faza projekata izvršena je modernizacija, rekonstrukcija i sanacija oko četiri kilometra saobraćajnice prema Smetovima, za šta je osigurano približno 800.000 konvertibilnih maraka. Ovim ulaganjima unaprijeđena je sigurnost saobraćaja, olakšan pristup izletištu te stvoreni bolji uslovi za razvoj turizma i rekreacije.

Osim ulaganja u cestovnu infrastrukturu, Ministarstvo je učestvovalo i u realizaciji projekta Eko kuće Smetovi, za koji je iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona izdvojeno 300.000 KM. Eko kuća danas predstavlja značajan edukativni i turistički sadržaj namijenjen mladima, sportistima, planinarima i svim ljubiteljima prirode.

Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK Adnan Šabani poručio je da razvoj Smetova ostaje jedan od prioriteta Ministarstva te da će podrška projektima na ovom području biti nastavljena.

“Svaka marka uložena u cestovnu infrastrukturu koja vodi prema turističkim destinacijama predstavlja ulaganje u razvoj turizma, lokalne privrede i kvalitetniji život naših građana. Smetovi imaju ogroman potencijal i naša je obaveza da kroz kontinuirana ulaganja stvaramo bolje uslove za građane, posjetioce i buduće investicije. Ministarstvo je spremno nastaviti ulagati u Smetove i podržavati projekte koji će dodatno unaprijediti turističku, saobraćajnu i ekološku infrastrukturu ovog područja”, izjavio je ministar Šabani.

Iz Ministarstva navode da će i u narednom periodu nastaviti provoditi aktivnosti usmjerene na razvoj turističkih potencijala Zeničko-dobojskog kantona, s posebnim fokusom na projekte koji doprinose boljoj saobraćajnoj povezanosti, zaštiti okoliša i održivom razvoju lokalnih zajednica.