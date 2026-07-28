Zabilježeni slučajevi narušavanja javnog reda i kriminaliteta na području ZDK

Na području Zeničko-dobojskog kantona, 27. jula 2026. godine, zabilježeno je dvadeset jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. Policijski službenici su intervenisali u svim navedenim slučajevima i poduzeli propisane mjere protiv počinilaca prekršaja.

U Zenici, između 20:00 i 22:30 sati, izvršeno je krivično djelo krađe iz kuće vlasništva F.A. (1994). Otuđeni su predmeti uključujući igraću konzolu marke “Sony”, mobilni telefon marke “Samsung”, ventilator, grijalicu i srebreni nakit. Uviđaj su izvršili službenici odsjeka kriminalističke policije PU I, uz prisustvo dežurnog tužioca.

U Visokom, u 11:50 sati, radnik firme “Doboj putevi” d.d. prijavio je oštećenje tuđe stvari na regionalnom putu Visoko-Kakanj, gdje je NN lice deponovalo zemljani materijal, uzrokujući urušavanje zaštitne ograde puta. Uviđaj je izvršen od strane policijskih službenika PS Visoko.

Također, u 20:25 sati, A.H. (1995) iz Visokog prijavio je krađu mobilnog telefona marke “Realmi Note 70T” iz njegovog vozila marke “Polo”. Dežurni tužilac je obaviješten o ovom incidentu.

U Žepču, u 07:00 sati, prijavljeno je izvršenje teške krađe oko 200 litara pogonskog goriva iz rezervoara teretnog vozila marke “Mercedes”. Uviđaj su izvršili policijski službenici PS Žepče, uz obavještenje dežurnog tužioca.

U Varešu, u 09:10 sati, došlo je do samopokretanja vozila marke “Škoda”, koje je izazvalo povrede opasne po život H.S. (1956). Nakon ukazane medicinske pomoći, H.S. je preminula u bolnici. Uviđaj su izvršili policijski službenici PS Vareš.

Na području Tešnja, 26. jula 2026. godine, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je K.A. (2018) zadobio teške tjelesne ozljede. Uviđaj su izvršili policijski službenici PS Tešanj. Osim ove nezgode, prijavljeno je još šest saobraćajnih nezgoda, od kojih je u jednoj konstatovana lakša tjelesna ozljeda, dok su u ostalim slučajevima zabilježene materijalne štete.