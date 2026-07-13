Ena Tabak iz Zenice dominantno do prve Evropske titule u singlu (FOTO)

Najperspektivnija mlada bosanskohercegovačka teniserka u uzrastu do 12 godina, Zeničanka Ena Tabak, ostvarila je najveći uspjeh dosadašnje karijere osvojivši svoju prvu evropsku titulu u pojedinačnoj konkurenciji na prestižnom Tennis Europe turniru Krka Open U12 u slovenačkom Otočcu.

Aktuelna prvakinja Bosne i Hercegovine briljirala je tokom cijelog turnira, a uspjeh je dodatno upotpunila osvajanjem titule viceprvakinje u konkurenciji parova zajedno sa reprezentativkom Sjeverne Makedonije Jovanom Atanasovskom.

Na turniru koji je okupio neke od najboljih mladih teniserki Evrope, Ena je od prvog do posljednjeg meča demonstrirala kvalitet, mentalnu snagu i šampionski karakter.

Takmičenje je otvorila dominantno. U grupnoj fazi nije izgubila nijedan set, savladavši Slovenku Ulu Pekolj (6:0, 6:0), Ukrajinku Yevheniiu Kesman (6:0, 6:0) i Hrvaticu Lotu Posavčević (6:3, 6:0), čime je bez problema izborila plasman u završnicu turnira.

Najveći izazovi uslijedili su u nokaut fazi. U četvrtfinalu je protiv favorizovane Njemice Leni Blechenberg izgubila prvi set sa 4:6, ali je pokazala izuzetnu psihološku stabilnost. Nakon dramatičnog tie-breaka drugog seta i velike borbe u super tie-breaku slavila je rezultatom 4:6, 7:6, 10:4.

Ni u polufinalu nije imala lak zadatak. Protiv domaće predstavnice Line Kazić vodila je novu veliku bitku. Nakon što je osvojila prvi set, Slovenka je izborila odlučujući super tie-break, ali je Tabak i ovog puta bila najbolja kada je bilo najpotrebnije te slavila rezultatom 6:3, 5:7, 10:4 za plasman u finale.

U borbi za naslov nije dozvolila iznenađenje. Protiv Hrvatice Nelle Cinkuš odigrala je siguran meč i pobjedom 6:2, 6:4 osvojila svoj prvi evropski pehar u pojedinačnoj konkurenciji.

Odlične igre nastavila je i u konkurenciji parova. Sa Jovanom Atanasovskom stigla je do finala nakon pobjeda nad slovenačkim sestrama Kazić, njemačko-rumunskom kombinacijom Blechenberg–Staver te slovensko-srpskim parom Manojlović–Lukić. U finalu su nakon velike borbe poražene od italijansko-austrijske kombinacije Aiello–Rauth, pa je Ena turnir završila sa dva osvojena evropska trofeja.

Ovaj rezultat predstavlja nastavak sjajne forme mlade Zeničanke. Prije manje od mjesec dana osvojila je titulu državne prvakinje Bosne i Hercegovine, potom igrala finale Tennis Europe turnira prve kategorije u konkurenciji parova, a sada je stigla i do prve evropske titule u singlu.

Iz Eninog tima nakon velikog uspjeha nisu krili zadovoljstvo.

“Neizmjerno smo ponosni na Enu. Ova titula nije došla slučajno – rezultat je godina predanog rada, discipline, odricanja i ogromne ljubavi prema tenisu. Posebno nas raduje način na koji je došla do naslova. Kada je bilo najteže, ostala je mirna, vjerovala svojoj igri i pokazala pobjednički karakter kakav imaju samo veliki sportisti. Evropska titula stigla je u Zenicu i Bosnu i Hercegovinu, ali vjerujemo da je ovo tek početak.”

Nova evropska prvakinja neće imati mnogo vremena za slavlje. Već narednih dana predvodit će reprezentaciju Bosne i Hercegovine na Tennis Europe Summer Cupu u Gruziji, ekipnom prvenstvu Evrope, gdje će zajedno sa saigračicama odmjeriti snage s najboljim evropskim selekcijama.

Osvajanjem prve evropske titule u singlu i vicešampionskog pehara u dublu, Ena Tabak još jednom je pronijela ime Zenice i Bosne i Hercegovine širom Evrope, potvrdivši da pripada samom vrhu evropskog tenisa u svom uzrastu. Iza ovog uspjeha stoje rad, disciplina i kontinuitet vrhunskih rezultata, zbog čega mnogi vjeruju da je pred mladom Zeničankom tek početak velike sportske karijere.