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Dva mjeseca prije početka sajma ZEPS popunjeno više od 80 posto izlagačkog prostora

Dva mjeseca prije početka sajma ZEPS popunjeno više od 80 posto izlagačkog prostora

Zenica će početkom septembra ponovo biti privredni centar Bosne i Hercegovine. Dva mjeseca prije otvaranja Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS 2026, organizatori bilježe rekordno interesovanje kompanija iz zemlje i inostranstva – više od 80 posto izlagačkog prostora već je rezervisano, dok je preostao tek manji broj slobodnih pozicija.

Odličan odziv potvrđuje da ZEPS nastavlja jačati svoju poziciju najznačajnije poslovne platforme u Bosni i Hercegovini i jednog od vodećih sajmova u regiji. Posebno ohrabruje činjenica da interesovanje dolazi kako od pojedinačnih kompanija, tako i od organizovanih nastupa gradova, institucija, privrednih komora i međunarodnih partnera.

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Organizacioni tim ZEPS-a zbog velikog interesovanja upućuje posljednji poziv svim zainteresovanim kompanijama da rezervaciju izlagačkog prostora izvrše do kraja jula, jer se preostali kapaciteti ubrzano popunjavaju.

Ovogodišnji ZEPS donosi i snažan međunarodni iskorak. Nakon već tradicionalne saradnje sa Istanbulskom trgovinskom komorom, jednom od najvećih i najutjecajnijih trgovinskih komora u svijetu, ZEPS je dodatno proširio svoju međunarodnu mrežu partnerstava potpisivanjem sporazuma sa iz Sjeverne Afrike. Paralelno s tim, održani su važni sastanci u Austrijskoj trgovinskoj komori te s partnerima u Italiji, s ciljem privlačenja novih izlagača, investitora i poslovnih delegacija.

Da je ZEPS postao mnogo više od klasičnog sajma potvrđuju i lokalne zajednice koje ga sve više koriste kao platformu za promociju svojih privrednih potencijala. Kao jedan od ovogodišnjioh partnera ZEPS-a, Grad Cazin odlučio je predstaviti svoje kompanije kroz organizovani nastup, dok će Grad Gračanica napraviti iskorak organizacijom svojevrsnog “sajma u sajmu”, predstavljajući na jednom mjestu privredu, poduzetnike i razvojne projekte grada.

Sve to potvrđuje da je ZEPS privredni događaj godine u okviru kojeg se stvaraju nova partnerstva, otvaraju tržišta i pokreću investicije. Upravo zbog toga očekuje se da će ovogodišnje izdanje biti jedno od najuspješnijih u posljednjim decenijama.

Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026 bit će održan od 2. do 5. septembra u Zenici, a organizatori očekuju stotine izlagača, hiljade poslovnih posjetilaca i brojne međunarodne delegacije.

Kompanijama koje žele biti dio najvećeg privrednog događaja u Bosni i Hercegovini ostalo je još malo vremena – i još manje slobodnog izlagačkog prostora.

ZEPS 2026
BUSINESS FIRST!

ZEPS 2026 – najava – fotografija 1
ZEPS 2026 – najava – fotografija 2
ZEPS 2026 – najava – fotografija 3
ZEPS 2026 – najava – fotografija 4
ZEPS 2026 – najava – fotografija 5
ZEPS 2026 – najava – fotografija 6
ZEPS 2026 – najava – fotografija 7
ZEPS 2026 – najava – fotografija 8

Zenica će početkom septembra ponovo biti privredni centar Bosne i Hercegovine. Dva mjeseca prije otvaranja Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS 2026, organizatori bilježe rekordno interesovanje kompanija iz zemlje i inostranstva – više od 80 posto izlagačkog prostora već je rezervisano, dok je preostao tek manji broj slobodnih pozicija.

Odličan odziv potvrđuje da ZEPS nastavlja jačati svoju poziciju najznačajnije poslovne platforme u Bosni i Hercegovini i jednog od vodećih sajmova u regiji. Posebno ohrabruje činjenica da interesovanje dolazi kako od pojedinačnih kompanija, tako i od organizovanih nastupa gradova, institucija, privrednih komora i međunarodnih partnera.

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Organizacioni tim ZEPS-a zbog velikog interesovanja upućuje posljednji poziv svim zainteresovanim kompanijama da rezervaciju izlagačkog prostora izvrše do kraja jula, jer se preostali kapaciteti ubrzano popunjavaju.

Ovogodišnji ZEPS donosi i snažan međunarodni iskorak. Nakon već tradicionalne saradnje sa Istanbulskom trgovinskom komorom, jednom od najvećih i najutjecajnijih trgovinskih komora u svijetu, ZEPS je dodatno proširio svoju međunarodnu mrežu partnerstava potpisivanjem sporazuma sa iz Sjeverne Afrike. Paralelno s tim, održani su važni sastanci u Austrijskoj trgovinskoj komori te s partnerima u Italiji, s ciljem privlačenja novih izlagača, investitora i poslovnih delegacija.

Da je ZEPS postao mnogo više od klasičnog sajma potvrđuju i lokalne zajednice koje ga sve više koriste kao platformu za promociju svojih privrednih potencijala. Kao jedan od ovogodišnjioh partnera ZEPS-a, Grad Cazin odlučio je predstaviti svoje kompanije kroz organizovani nastup, dok će Grad Gračanica napraviti iskorak organizacijom svojevrsnog “sajma u sajmu”, predstavljajući na jednom mjestu privredu, poduzetnike i razvojne projekte grada.

Sve to potvrđuje da je ZEPS privredni događaj godine u okviru kojeg se stvaraju nova partnerstva, otvaraju tržišta i pokreću investicije. Upravo zbog toga očekuje se da će ovogodišnje izdanje biti jedno od najuspješnijih u posljednjim decenijama.

Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026 bit će održan od 2. do 5. septembra u Zenici, a organizatori očekuju stotine izlagača, hiljade poslovnih posjetilaca i brojne međunarodne delegacije.

Kompanijama koje žele biti dio najvećeg privrednog događaja u Bosni i Hercegovini ostalo je još malo vremena – i još manje slobodnog izlagačkog prostora.

ZEPS 2026
BUSINESS FIRST!

ZEPS 2026 – najava – fotografija 1
ZEPS 2026 – najava – fotografija 2
ZEPS 2026 – najava – fotografija 3
ZEPS 2026 – najava – fotografija 4
ZEPS 2026 – najava – fotografija 5
ZEPS 2026 – najava – fotografija 6
ZEPS 2026 – najava – fotografija 7
ZEPS 2026 – najava – fotografija 8

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IzvorZenit.ba

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