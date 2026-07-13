Dva mjeseca prije početka sajma ZEPS popunjeno više od 80 posto izlagačkog prostora

Zenica će početkom septembra ponovo biti privredni centar Bosne i Hercegovine. Dva mjeseca prije otvaranja Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS 2026, organizatori bilježe rekordno interesovanje kompanija iz zemlje i inostranstva – više od 80 posto izlagačkog prostora već je rezervisano, dok je preostao tek manji broj slobodnih pozicija.

Odličan odziv potvrđuje da ZEPS nastavlja jačati svoju poziciju najznačajnije poslovne platforme u Bosni i Hercegovini i jednog od vodećih sajmova u regiji. Posebno ohrabruje činjenica da interesovanje dolazi kako od pojedinačnih kompanija, tako i od organizovanih nastupa gradova, institucija, privrednih komora i međunarodnih partnera.

Organizacioni tim ZEPS-a zbog velikog interesovanja upućuje posljednji poziv svim zainteresovanim kompanijama da rezervaciju izlagačkog prostora izvrše do kraja jula, jer se preostali kapaciteti ubrzano popunjavaju.

Ovogodišnji ZEPS donosi i snažan međunarodni iskorak. Nakon već tradicionalne saradnje sa Istanbulskom trgovinskom komorom, jednom od najvećih i najutjecajnijih trgovinskih komora u svijetu, ZEPS je dodatno proširio svoju međunarodnu mrežu partnerstava potpisivanjem sporazuma sa iz Sjeverne Afrike. Paralelno s tim, održani su važni sastanci u Austrijskoj trgovinskoj komori te s partnerima u Italiji, s ciljem privlačenja novih izlagača, investitora i poslovnih delegacija.

Da je ZEPS postao mnogo više od klasičnog sajma potvrđuju i lokalne zajednice koje ga sve više koriste kao platformu za promociju svojih privrednih potencijala. Kao jedan od ovogodišnjioh partnera ZEPS-a, Grad Cazin odlučio je predstaviti svoje kompanije kroz organizovani nastup, dok će Grad Gračanica napraviti iskorak organizacijom svojevrsnog “sajma u sajmu”, predstavljajući na jednom mjestu privredu, poduzetnike i razvojne projekte grada.

Sve to potvrđuje da je ZEPS privredni događaj godine u okviru kojeg se stvaraju nova partnerstva, otvaraju tržišta i pokreću investicije. Upravo zbog toga očekuje se da će ovogodišnje izdanje biti jedno od najuspješnijih u posljednjim decenijama.

Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026 bit će održan od 2. do 5. septembra u Zenici, a organizatori očekuju stotine izlagača, hiljade poslovnih posjetilaca i brojne međunarodne delegacije.

Kompanijama koje žele biti dio najvećeg privrednog događaja u Bosni i Hercegovini ostalo je još malo vremena – i još manje slobodnog izlagačkog prostora.

ZEPS 2026

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