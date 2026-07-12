Ukupno podjela

Posljednje objavljeno

SportZenica

Vedad Karić slavio u Gračanici i potvrdio sjajnu formu pred Mediteranske igre

Vedad Karić slavio u Gračanici i potvrdio sjajnu formu pred Mediteranske igre

Bosanskohercegovački reprezentativac i član Biciklističkog kluba Rotacija Spin Vedad Karić ostvario je pobjedu na individualnom brdskom hronometru održanom u Gračanici, u okviru Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Posebnu vrijednost ovom takmičenju daje činjenica da se nakon dugo godina utrka Premijer lige ponovo vozila u Gračanici, što predstavlja značajan iskorak za razvoj biciklizma i povratak ovog grada na mapu najvažnijih domaćih takmičenja.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zenica 12.07.2026
Kiša još danas, a zatim povratak ljetnih vrućina
Zeničko-dobojski kanton 10.07.2026
Održano ročište o uvođenju vanredne uprave u Novu Željezaru Zenica
Zenica 08.07.2026
Silva Mirvić novi je trener seniorki KK Jumper Taurus

Ostvarenim rezultatom Karić je još jednom potvrdio odličnu formu uoči nastavka sezone.

Pripreme za Mediteranske igre, koje će se u avgustu održati u Italiji, odvijaju se prema planu, a pobjeda u Gračanici predstavlja dodatni podstrek i potvrdu da je dosadašnji rad dao očekivane rezultate.

„Izuzetno sam zadovoljan svojom trenutnom formom i činjenicom da za sada sve ide po planu. Posebno mi je drago što se nakon dugo godina Premijer liga ponovo vozila u Gračanici. Ova pobjeda mi mnogo znači, ali je ujedno i motiv da nastavim još kvalitetnije raditi kako bih što spremnije dočekao nastup na Mediteranskim igrama u Italiji“, izjavio je Vedad Karić.

Bosanskohercegovački reprezentativac i član Biciklističkog kluba Rotacija Spin Vedad Karić ostvario je pobjedu na individualnom brdskom hronometru održanom u Gračanici, u okviru Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Posebnu vrijednost ovom takmičenju daje činjenica da se nakon dugo godina utrka Premijer lige ponovo vozila u Gračanici, što predstavlja značajan iskorak za razvoj biciklizma i povratak ovog grada na mapu najvažnijih domaćih takmičenja.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zenica 12.07.2026
Kiša još danas, a zatim povratak ljetnih vrućina
Zeničko-dobojski kanton 10.07.2026
Održano ročište o uvođenju vanredne uprave u Novu Željezaru Zenica
Zenica 08.07.2026
Silva Mirvić novi je trener seniorki KK Jumper Taurus

Ostvarenim rezultatom Karić je još jednom potvrdio odličnu formu uoči nastavka sezone.

Pripreme za Mediteranske igre, koje će se u avgustu održati u Italiji, odvijaju se prema planu, a pobjeda u Gračanici predstavlja dodatni podstrek i potvrdu da je dosadašnji rad dao očekivane rezultate.

„Izuzetno sam zadovoljan svojom trenutnom formom i činjenicom da za sada sve ide po planu. Posebno mi je drago što se nakon dugo godina Premijer liga ponovo vozila u Gračanici. Ova pobjeda mi mnogo znači, ali je ujedno i motiv da nastavim još kvalitetnije raditi kako bih što spremnije dočekao nastup na Mediteranskim igrama u Italiji“, izjavio je Vedad Karić.

Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

Dodaj Zenit.ba među omiljene izvore na Googleu
IzvorZenit.ba

Pročitajte još...

Zenica
clear sky
18.3 ° C
18.3 °
18.3 °
86%
1.4m/s
0%
ned
19 °
pon
26 °
uto
32 °
sri
32 °
čet
33 °