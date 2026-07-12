Vedad Karić slavio u Gračanici i potvrdio sjajnu formu pred Mediteranske igre
Vedad Karić slavio u Gračanici i potvrdio sjajnu formu pred Mediteranske igre
Bosanskohercegovački reprezentativac i član Biciklističkog kluba Rotacija Spin Vedad Karić ostvario je pobjedu na individualnom brdskom hronometru održanom u Gračanici, u okviru Premijer lige Bosne i Hercegovine.
Posebnu vrijednost ovom takmičenju daje činjenica da se nakon dugo godina utrka Premijer lige ponovo vozila u Gračanici, što predstavlja značajan iskorak za razvoj biciklizma i povratak ovog grada na mapu najvažnijih domaćih takmičenja.
Ostvarenim rezultatom Karić je još jednom potvrdio odličnu formu uoči nastavka sezone.
Pripreme za Mediteranske igre, koje će se u avgustu održati u Italiji, odvijaju se prema planu, a pobjeda u Gračanici predstavlja dodatni podstrek i potvrdu da je dosadašnji rad dao očekivane rezultate.
„Izuzetno sam zadovoljan svojom trenutnom formom i činjenicom da za sada sve ide po planu. Posebno mi je drago što se nakon dugo godina Premijer liga ponovo vozila u Gračanici. Ova pobjeda mi mnogo znači, ali je ujedno i motiv da nastavim još kvalitetnije raditi kako bih što spremnije dočekao nastup na Mediteranskim igrama u Italiji“, izjavio je Vedad Karić.
Bosanskohercegovački reprezentativac i član Biciklističkog kluba Rotacija Spin Vedad Karić ostvario je pobjedu na individualnom brdskom hronometru održanom u Gračanici, u okviru Premijer lige Bosne i Hercegovine.
Posebnu vrijednost ovom takmičenju daje činjenica da se nakon dugo godina utrka Premijer lige ponovo vozila u Gračanici, što predstavlja značajan iskorak za razvoj biciklizma i povratak ovog grada na mapu najvažnijih domaćih takmičenja.
Ostvarenim rezultatom Karić je još jednom potvrdio odličnu formu uoči nastavka sezone.
Pripreme za Mediteranske igre, koje će se u avgustu održati u Italiji, odvijaju se prema planu, a pobjeda u Gračanici predstavlja dodatni podstrek i potvrdu da je dosadašnji rad dao očekivane rezultate.
„Izuzetno sam zadovoljan svojom trenutnom formom i činjenicom da za sada sve ide po planu. Posebno mi je drago što se nakon dugo godina Premijer liga ponovo vozila u Gračanici. Ova pobjeda mi mnogo znači, ali je ujedno i motiv da nastavim još kvalitetnije raditi kako bih što spremnije dočekao nastup na Mediteranskim igrama u Italiji“, izjavio je Vedad Karić.
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