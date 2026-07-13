Otkriveno ko je ukinuo suspenziju Amerikancu nakon brutalnog starta na Muharemoviću

Slučaj Folarina Baloguna prerasta iz obične sudijske ili disciplinske polemike u pitanje vjerodostojnosti FIFA-e i jednakosti pravila za sve reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.

Nakon što je američki napadač direktno isključen zbog grubog starta nad Tarikom Muharemovićem u utakmici protiv Bosne i Hercegovine, gotovo niko nije očekivao da će već nekoliko dana kasnije istrčati na teren u osmini finala protiv Belgije. Direktan crveni karton prema pravilima Svjetskog prvenstva automatski povlači suspenziju za narednu utakmicu, ali je u Balogunovom slučaju ta sankcija suspendovana uz jednogodišnji uslovni period.

Međutim, priča je dobila novu dimenziju nakon što je britanski The Times objavio da odluku nije donosila Disciplinska komisija FIFA-e u punom sastavu, nego isključivo njen predsjednik Mohammad Al Kamali iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prema istom izvoru, ostalih 17 članova komisije nije učestvovalo u odlučivanju.

Takva tvrdnja dodatno je pojačala sumnje koje su se pojavile nakon što je američki predsjednik Donald Trump javno priznao da je telefonom razgovarao s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom i zatražio da se Balogunov slučaj ponovo razmotri. Trump tvrdi da nije tražio konkretan ishod, već samo reviziju odluke, dok je Infantino odgovorio da je riječ o postupku koji vode nezavisna pravosudna tijela FIFA-e.

Ipak, mnogima takvo objašnjenje nije bilo dovoljno.

UEFA je reagovala neuobičajeno oštrom javnom izjavom, ocijenivši odluku FIFA-e kao “bez presedana, neshvatljivu i neopravdanu”. Evropska fudbalska federacija upozorila je da automatska suspenzija nakon direktnog crvenog kartona nije stvar slobodne procjene, nego jedno od temeljnih pravila koje garantuje jednak tretman svih reprezentacija.

Posebno je zanimljivo da je Balogun ostao jedini fudbaler na ovom Svjetskom prvenstvu kojem je suspendovana automatska kazna zbog direktnog isključenja, dok su svi ostali igrači uredno odslužili zabrane nastupa. Upravo zbog toga mnogi smatraju da je ovim slučajem otvoren opasan presedan koji će FIFA teško moći objasniti u budućnosti.

FIFA se pritom pozvala na odredbe svog Disciplinskog pravilnika koje disciplinskom tijelu omogućavaju da suspenduje izvršenje određene kazne i odredi probni period. Međutim, brojni pravni i sportski stručnjaci smatraju da takvo diskreciono pravo nije trebalo koristiti u slučaju automatske suspenzije tokom samog trajanja Svjetskog prvenstva, jer time dolazi u pitanje dosljedna primjena pravila za sve učesnike turnira.

Iako je reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država na kraju eliminisana od Belgije, rasprava o Balogunovom slučaju daleko je od završene. Naprotiv, posljednja otkrića The Timesa otvaraju novo pitanje koje će vjerovatno nadživjeti samo prvenstvo – da li su pravila Svjetskog prvenstva jednaka za sve ili postoje izuzeci kada su u pitanju najuticajniji akteri svjetskog fudbala?