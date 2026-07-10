Nova mapa Lidla u BiH: Njemački lanac stiže u čak 29 gradova, otvaranje naredne godine

Njemački trgovački lanac Lidl nastavlja ubrzano širiti planove za ulazak na tržište Bosne i Hercegovine, a BiznisInfo.ba donosi novo izdanje ekskluzivne mape buduće mreže prodavnica.

Od objave naše prve mape početkom godine potvrđeno je više novih projekata, a prema najnovijim informacijama do kojih smo došli, Lidl priprema gradnju marketa u Prijedoru, Cazinu i drugog marketa u Mostaru, u južnom dijelu grada.

Time je njemački trgovački gigant sada direktno povezan s ukupno 27 gradova širom Bosne i Hercegovine, bilo da je riječ o već izgrađenim objektima, aktivnim gradilištima ili projektima koji su u različitim fazama pripreme.

Pored novih saznanja, u međuvremenu su potvrđeni i projekti o kojima je BiznisInfo.ba ranije pisao, u Poslovnoj zoni u Vitezu , potom u Čapljini i u sarajevskom naselju Koševo , što pokazuje da Lidl ubrzano gradi buduću prodajnu mrežu pred početak poslovanja u BiH.

Gdje sve stiže Lidl

Prema informacijama kojima raspolaže BiznisInfo.ba , Lidl je prisutan ili priprema projekte u sljedećim gradovima: Kakanj, Zvornik, Gradiška, Bihać, Livno, Istočno Sarajevo, Banja Luka, Gračanica, Mostar, Trebinje, Bijeljina, Doboj, Zenica, Brčko, Modriča, Laktaši, Travnik, Sarajevo, Čapljina, Tešanj, Kiseljak, Čitluk, Živinice, Prnjavor, Vitez, Prijedor i Cazin.

Nezvanično se i dalje spominje mogućnost ulaska u Široki Brijeg i Sanski Most čime se broj gradova penje na 29. To se uklapa u ranije najave koje su objavljivane prilikom prvog dolaska njemačke kompanije u BiH, kada je rečeno da će za početak otvoriti markete u 30-ak bh. gradova.

Zanimljivo je da upravo širokobriješka kompanija MT Projekt već sarađuje s Lidlom na projektima u Kiseljaku i Čapljini, gdje njihove objekte grade na susjednim parcelama. Zbog toga nije isključeno da će se ova saradnja nastaviti i na budućim projektima u Hercegovini.

Hercegovina dobija još veći značaj

Jedna od najzanimljivijih novosti jeste saznanje da Lidl priprema još jedan market u južnom dijelu Mostara. To pokazuje da kompanija u najvećem gradu Hercegovine planira više od jedne prodavnice, što potvrđuje strateški značaj ovog područja.

Uz Mostar, Lidl je već prisutan ili priprema projekte u Čapljini, Čitluku, Livnu i Trebinju, čime Hercegovina postaje jedna od ključnih regija u budućoj mreži kompanije.

Širenje prema Krajini

Istovremeno, Lidl planira ulazak u Prijedor i Cazin, čime dodatno jača prisustvo u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine.

Cazin je posebno zanimljiv jer je riječ o jednom od najvećih gradova Unsko-sanskog kantona i važnom regionalnom centru s izraženom kupovnom moći i velikom dijasporom. Njegovo uvrštavanje među planirane lokacije pokazuje da Lidl nastavlja popunjavati područja koja do sada nisu bila obuhvaćena mrežom.

Potvrđeni ranije otkriveni projekti

Od objave prve mape potvrđeno je više projekata koje je BiznisInfo.ba ranije ekskluzivno objavio. Među njima su Lidl na Koševu u Sarajevu, market u poslovnoj zoni u Vitezu te objekat u budućoj šoping zoni u Tasovčićima kod Čapljine, na jednoj od najprometnijih lokacija u Hercegovini.

S obzirom na broj lokacija koje su već poznate, jasno je da Lidl ulazi u završnu fazu priprema za početak poslovanja na tržištu Bosne i Hercegovine.

Od većih gradova još nije potvrđeno otvaranja marketa u Tuzli gdje je njemačka kompanija imala problema s pronalaskom adekvatnog zemljišta. Nezvanično saznajemo da bi otvaranje objekata trebalo uslijediti naredne godine .

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