U Zenici uhapšena jedna osoba zbog posjedovanja droge

Na području Zeničko-dobojskog kantona javni red i mir je narušen u šesnaest slučajeva. U navedenim slučajevima intervenisali su policijski službenici i protiv počinilaca prekršaja preduzeli zakonom predviđene mjere i radnje.

Zenica

Dana 12.07.2026. godine, u 20,45 sati, u ulici Prve zeničke brigade, od strane službenika Policijske stanice Crkvice izvršenim pregledom lica B.H, rođenog 1996. godine, iz Crkvice, pronađena je materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo “Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.” lice B.H. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje, te je nad istim zavedena kriminalistička obrada.

Visoko

Dana 12.07.2026. godine, u 10,35 sati, na autoputu A1, u mjestu Arnautovići, prilikom kontrole učesnika u saobraćaju od strane službenika Policijske stanice Visoko kontrolisano je lice Š.T., rođeno 1988. godine, iz Visokog koje je upravljalo motociklom marke ”Yamaha” koje je tom prilikom upućivalo prijetnje policijskom službeniku. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo “Sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje” lice Š.T. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje, te je nad istim zavedena kriminalistička obrada.

Žepče

Dana 12.07.2026. godine, u 21,20 sati, u mjestu Želeća, od strane lica M.B. rođeno 1971. godine, iz Žepča, izvršen je fički napad upotrebom drvene palice prema licu H.O. rođenom 1970. godine, iz Žepča, kojom prilikom je isto zadobilo lake tjelesne ozljede konstatovane u Kantonalnoj bolnici Zenica. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo “Nasilničko ponašanje” lice Š.T. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje, te je nad istim zavedena kriminalistička obrada.

BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

Na području Kantona dogodile su se tri saobraćajne nezgode, u kojima nije bilo povrijeđenih lica, dok je na vozilima pričinjena materijalna šteta.