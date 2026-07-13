ZDK među kantonima s najviše utvrđenih nepravilnosti: Bez fiskalnih kasa, dozvola i prijavljenih radnika

Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 10.07.2026. godine na području Federacije BiH proveli 238 inspekcijskih nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, građevinarstva pekarstva, kao i drugih uslužnih djelatnosti.

Tokom provedenih kontrola inspektori su provjeravali poštivanje odredbi Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima, kao i drugih važećih poreznih propisa.

U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 511 prijavljenih radnika i 47 neprijavljenih radnika. Otkriveno je 14 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 17 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 89 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti: rada bez odobrenja nadležnog organa, angažiranja neprijavljenih radnika, nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja i neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja zapečaćeno je 26 objekata i u 123 kontrole izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 360.200 KM.

U jednom slučaju na području Zeničko-dobojskog kantona i u jednom slučaju na području Kantona Sarajevo, inspekcijski nadzori završeni su uz asistenciju pripadnika nadležnih kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

Rezultati izvršenih inspekcijskih nadzora pokazali su da 52% poreznih obveznika svoje poslovanje nije uskladilo s važećim zakonima na području Federacije BiH.

Pregled izvršenih kontrola i utvrđenih nepravilnosti prikazujemo po kantonima.

Na području Kantona Sarajevo izvršene su 44 kontrole, u kojima je zatečeno 97 prijavljenih radnika, 5 neprijavljenih radnika i 9 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 4 objekta i u 13 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 51.500 KM.

U Tuzlanskom kantonu izvršeno je 48 kontrola, u kojima je zatečeno 96 prijavljenih radnika, 6 neprijavljenih radnika, 2 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 4 obveznika koja nisu imala fiskalni uređaj i 21 obveznik koji nije evidentirao promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 4 objekta i u 28 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 78.100 KM.

U Zeničko-dobojskom kantonu izvršeno je 36 kontrola, u kojima su zatečena 53 prijavljena radnika, 11 neprijavljenih radnika, 8 objekata koji nisu imali odobrenje za rad nadležnog organa, 10 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 15 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 5 objekata i u 18 slučaja izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 29.000 KM.

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršeno je 16 kontrola, u kojima je zatečeno 27 prijavljenih radnika, 2 neprijavljena radnika, 2 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj, 7 obveznika koja nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je 1 objekt i u 9 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 24.800 KM.

U Srednjobosanskom kantonu izvršene su 24 kontrole, u kojima je zatečeno 98 prijavljenih radnika, 10 neprijavljenih radnika,1 obveznik nije imao instaliran fiskalni uređaj i 9 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja.

Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 3 objekta i u 15 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 57.900 KM.

Na području Zapadno-hercegovačkog kantona izvršeno je 20 kontrola, u kojima je zatečeno 80 prijavljenih radnika, 4 neprijavljena radnika i 11 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti 1 objekt je zapečaćen i u 12 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 42.100 KM.

Na području Unsko-sanskog kantona izvršeno je 20 kontrola, u kojima su zatečena 23 prijavljena radnika, 5 neprijavljenih radnika, 1 objekt koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 9 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata i u 13 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 34.200 KM.

U Kantonu 10 izvršeno je 16 kontrola, u kojima je zatečen 21 prijavljeni radni, 2 neprijavljena radnika,1 objekt koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa i 4 obveznika koja nisu evidentirala promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je 1 objekt i u 6 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 16.600 KM.

Na području Bosansko-podrinjskog kantona izvršene su 4 kontrole, u kojima je zatečeno 5 prijavljenih radnika i 1 porezni obveznik koji nije evidentirao promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 4 slučaja izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 8.000 KM.

U Posavskom kantonu izvršeno je 10 kontrola, u kojima je zatečeno 11 prijavljenih radnika, 2 neprijavljena radnika i 3 obveznika koja nisu evidentirala promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je 1 objekt i u 5 slučaja izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 18.000KM.

Porezna uprava Federacije BiH nastavit će aktivnosti usmjerene na jačanje porezne discipline i suzbijanje sive ekonomije, s ciljem osiguranja zakonitog poslovanja i zaštite javnih prihoda.