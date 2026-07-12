Engleska i Argentina do polufinala Svjetskog prvenstva uz kontroverzne odluke

Poznati su svi učesnici polufinala Svjetskog prvenstva 2026. Nakon Francuske i Španije, plasman među četiri najbolje reprezentacije izborile su Engleska i Argentina, ali su posljednja dva četvrtfinalna susreta ostala u sjeni odluka koje će se još dugo analizirati.

Engleska je u Miamiju nakon produžetaka savladala Norvešku rezultatom 2:1. Norvežani su poveli golom Andreasa Schjelderupa u 36. minuti, ali je Jude Bellingham izjednačio u završnici prvog poluvremena, a potom u produžecima postigao i pobjednički pogodak.

Upravo je prvi Bellinghamov gol izazvao veliku buru. U akciji koja mu je prethodila lopta je nakon ispucavanja norveškog golmana naglo promijenila putanju, a norveška strana tvrdi da je pogodila kabal sistema za kameru iznad terena. Da je kontakt potvrđen, igra je prema pravilima trebala biti zaustavljena i nastavljena sudijskim podbacivanjem.

Selektor Norveške Ståle Solbakken rekao je nakon utakmice da je uvjeren kako je lopta udarila u kabal i poremetila raspored njegove ekipe. FIFA je, međutim, saopćila da podaci iz senzora ugrađenog u loptu nisu registrovali udar niti promjenu takozvanog „otkucaja“ lopte, zbog čega je pogodak priznat. Snimci iz pojedinih uglova ostavili su prostor za sumnju, pa norveška strana nije prihvatila takvo obrazloženje.

Engleska je na kraju izdržala norveški pritisak i izborila prvo polufinale Svjetskog prvenstva nakon 2018. godine. Bellingham je sa dva gola bio junak Engleza, ali će se uz njegov uspjeh neizbježno vezati i sporni trenutak koji je prethodio izjednačenju.

Ništa manje polemika nije bilo ni u Kansas Cityju, gdje je Argentina tek u produžecima slomila otpor Švicarske sa 3:1.

Aktuelni svjetski prvaci poveli su u desetoj minuti kada je Alexis Mac Allister glavom pogodio nakon kornera Lionela Messija. Švicarska je uzvratila u 67. minuti preko Dana Ndoyea i potpuno se vratila u utakmicu.

Samo nekoliko minuta kasnije dogodio se trenutak koji je promijenio tok susreta. Sudija je prvobitno pokazao žuti karton Argentincu Leandru Paredesu zbog prekršaja nad Breelom Embolom. Nakon VAR provjere zaključeno je da je švicarski napadač pao prije kontakta, pa je karton Paredesu poništen, a Embolo kažnjen zbog simuliranja. Kako je već imao žuti karton, morao je napustiti teren u 72. minuti.

Odluka je donesena primjenom proširenog pravila o „pogrešnom identitetu“, koje VAR-u omogućava da interveniše kada je karton pokazan pogrešnom igraču, čak i kada je prekršaj napravio fudbaler suparničke ekipe. Selektor Švicarske Murat Yakin takvu primjenu pravila nazvao je neprihvatljivom, dok su švicarski igrači tvrdili da je isključenje presudno utjecalo na ishod utakmice.

Švicarska je sa deset igrača izdržala do kraja regularnog vremena, ali je u produžecima ipak popustila. Julián Álvarez je u 112. minuti snažnim udarcem donio Argentini vodstvo, a Lautaro Martínez je u završnici postavio konačnih 3:1.

Argentina je tako još jednom do pobjede u nokaut-fazi stigla nakon perioda igre sa igračem više. Službeno, Embolo je isključen zbog drugog žutog kartona za simuliranje, ali način na koji je VAR promijenio prvobitnu odluku ponovo je otvorio raspravu o dosljednosti suđenja i tretmanu Argentine na ovom prvenstvu.

Polufinalni program počinje u utorak, 14. jula, kada će od 21 sat igrati Francuska i Španija. Dan kasnije, također od 21 sat, slijedi veliki duel Engleske i Argentine. Pobjednici će se plasirati u finale zakazano za 19. juli.