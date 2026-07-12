Sinner odbranio Wimbledon: U spektakularnom finalu savladao Zvereva i osvojio peti Grand Slam naslov (VIDEO)

Najbolji teniser svijeta Jannik Sinner osvojio je Wimbledon 2026, nakon što je u finalu poslije velike borbe savladao Nijemca Alexandera Zvereva rezultatom 6:7 (7), 7:6 (2), 6:3, 6:4 i tako drugu godinu zaredom podigao najprestižniji trofej u svijetu tenisa.

Italijan je do pete Grand Slam titule u karijeri stigao nakon više od tri sata vrhunskog tenisa na Centralnom terenu All England Cluba. Prvi set pripao je Zverevu nakon dramatičnog tie-breaka, ali je Sinner uzvratio istom mjerom u drugom setu, a potom preuzeo potpunu kontrolu nad mečom u završnici.

Ovom pobjedom Sinner je postao tek deseti teniser u Open eri kojem je uspjelo odbraniti naslov na Wimbledonu. Istovremeno je stigao do svog petog Grand Slam trofeja i prve velike titule u 2026. godini, potvrdivši da je i dalje dominantna figura svjetskog tenisa.

Za Alexandera Zvereva ovo je bio prvi plasman u finale Wimbledona. Nijemac je pružio snažan otpor, posebno u prva dva seta, ali nije uspio prekinuti niz poraza protiv Sinnera, koji je sada ostvario desetu uzastopnu pobjedu u njihovim međusobnim duelima.

Sinner je do trofeja stigao impresivnim izdanjem i još jednom pokazao zašto se nalazi na vrhu ATP liste.

Nakon odbrane naslova u Londonu dodatno je učvrstio status prvog tenisera svijeta i jednog od najuspješnijih igrača svoje generacije.