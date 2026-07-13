Zavidovići otkazali koncert Alena Islamovića nakon nastupa u Kraljevu 11. jula

Grad Zavidovići otkazao je koncert Alena Islamovića koji je bio planiran u okviru manifestacije “Ljeto u gradu 2026”, nakon što je bh. pjevač 11. jula, na 31. godišnjicu genocida u Srebrenici, nastupio u Kraljevu u Srbiji.

Odluku je saopćila gradonačelnica Zavidovića Erna Merdić Smailhodžić, navodeći da je Organizacioni odbor manifestacije, nakon obavljenih konsultacija, jednoglasno odlučio da Islamović više neće nastupiti na gradskoj manifestaciji.

Povod za ovu odluku bio je Islamovićev koncert održan 11. jula u okviru manifestacije “Veseli spust na Ibru”, na Trgu srpskih ratnika u Kraljevu. Snimci njegovog nastupa, na kojima izvodi pjesmu “Za Esmu”, izazvali su burne reakcije na društvenim mrežama, gdje su brojni građani ocijenili da je nastup na dan obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici bio neprimjeren.

U saopćenju gradonačelnice navodi se da je takav postupak za Grad Zavidovići “neprihvatljiv i duboko neprimjeren”.

– Zbog poštovanja prema žrtvama genocida, njihovim porodicama i vrijednostima koje naš grad baštini, smatramo da nakon takvog postupka Alenu Islamoviću nije mjesto na manifestaciji kojoj je pokrovitelj Grad Zavidovići. Naša je obaveza čuvati dostojanstvo sjećanja na žrtve i pokazati da postoje vrijednosti od kojih ne odustajemo – poručila je Merdić Smailhodžić.

Dodala je da će javnost u narednim danima biti obaviještena o izvođaču koji će zamijeniti Islamovića na manifestaciji.

Podsjetimo, 11. jula u Memorijalnom centru u Potočarima klanjana je dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka deset novoidentificiranih žrtava genocida u Srebrenici, čime je obilježena 31. godišnjica najvećeg ratnog zločina počinjenog u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.