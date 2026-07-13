Zavidovići otkazali koncert Alena Islamovića nakon nastupa u Kraljevu 11. jula

Grad Zavidovići otkazao je koncert Alena Islamovića koji je bio planiran u okviru manifestacije “Ljeto u gradu 2026”, nakon što je bh. pjevač 11. jula, na 31. godišnjicu genocida u Srebrenici, nastupio u Kraljevu u Srbiji.
Odluku je saopćila gradonačelnica Zavidovića Erna Merdić Smailhodžić, navodeći da je Organizacioni odbor manifestacije, nakon obavljenih konsultacija, jednoglasno odlučio da Islamović više neće nastupiti na gradskoj manifestaciji.
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Povod za ovu odluku bio je Islamovićev koncert održan 11. jula u okviru manifestacije “Veseli spust na Ibru”, na Trgu srpskih ratnika u Kraljevu. Snimci njegovog nastupa, na kojima izvodi pjesmu “Za Esmu”, izazvali su burne reakcije na društvenim mrežama, gdje su brojni građani ocijenili da je nastup na dan obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici bio neprimjeren.
U saopćenju gradonačelnice navodi se da je takav postupak za Grad Zavidovići “neprihvatljiv i duboko neprimjeren”.
– Zbog poštovanja prema žrtvama genocida, njihovim porodicama i vrijednostima koje naš grad baštini, smatramo da nakon takvog postupka Alenu Islamoviću nije mjesto na manifestaciji kojoj je pokrovitelj Grad Zavidovići. Naša je obaveza čuvati dostojanstvo sjećanja na žrtve i pokazati da postoje vrijednosti od kojih ne odustajemo – poručila je Merdić Smailhodžić.
Dodala je da će javnost u narednim danima biti obaviještena o izvođaču koji će zamijeniti Islamovića na manifestaciji.
Podsjetimo, 11. jula u Memorijalnom centru u Potočarima klanjana je dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka deset novoidentificiranih žrtava genocida u Srebrenici, čime je obilježena 31. godišnjica najvećeg ratnog zločina počinjenog u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.
Grad Zavidovići otkazao je koncert Alena Islamovića koji je bio planiran u okviru manifestacije “Ljeto u gradu 2026”, nakon što je bh. pjevač 11. jula, na 31. godišnjicu genocida u Srebrenici, nastupio u Kraljevu u Srbiji.
Odluku je saopćila gradonačelnica Zavidovića Erna Merdić Smailhodžić, navodeći da je Organizacioni odbor manifestacije, nakon obavljenih konsultacija, jednoglasno odlučio da Islamović više neće nastupiti na gradskoj manifestaciji.
Preporučeno
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Povod za ovu odluku bio je Islamovićev koncert održan 11. jula u okviru manifestacije “Veseli spust na Ibru”, na Trgu srpskih ratnika u Kraljevu. Snimci njegovog nastupa, na kojima izvodi pjesmu “Za Esmu”, izazvali su burne reakcije na društvenim mrežama, gdje su brojni građani ocijenili da je nastup na dan obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici bio neprimjeren.
U saopćenju gradonačelnice navodi se da je takav postupak za Grad Zavidovići “neprihvatljiv i duboko neprimjeren”.
– Zbog poštovanja prema žrtvama genocida, njihovim porodicama i vrijednostima koje naš grad baštini, smatramo da nakon takvog postupka Alenu Islamoviću nije mjesto na manifestaciji kojoj je pokrovitelj Grad Zavidovići. Naša je obaveza čuvati dostojanstvo sjećanja na žrtve i pokazati da postoje vrijednosti od kojih ne odustajemo – poručila je Merdić Smailhodžić.
Dodala je da će javnost u narednim danima biti obaviještena o izvođaču koji će zamijeniti Islamovića na manifestaciji.
Podsjetimo, 11. jula u Memorijalnom centru u Potočarima klanjana je dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka deset novoidentificiranih žrtava genocida u Srebrenici, čime je obilježena 31. godišnjica najvećeg ratnog zločina počinjenog u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.