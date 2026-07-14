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Evropski istražitelji došli u Autoceste FBiH, uzeli dokumentaciju o nekoliko projekata

Evropski istražitelji došli u Autoceste FBiH, uzeli dokumentaciju o nekoliko projekata

Autoput Kod Zenice

Sjedište Autocesta Federacije BiH danas su posjetili istražitelji Evropskog ureda za borbu protiv prevara (OLAF) i to zbog niza sumnjivih projekata na Koridoru 5C, potvrđeno je Raportu.

Istražitelji OLAF-a već duže vrijeme istražuju rad Autocesta FBiH po nalogu Ureda evropskog javnog tužitelja (EPPO), i to zbog sumnje u višemilionske prevare na određenim dionicama čija ja izgradnja finansirana kreditima i grantovima evropskih finansijskih institucija.

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Kako saznaje Raport, u fokusu istražitelja OLAF-a ovaj put bilo je čak nekoliko dionice na Koridoru 5C.

Tako su predmet kontrole bile nabavke za izvođača, nadzora i tehničku asistenciju Tunel Ivan Tarčin, dionice Počitelj Zvirovići, Tunel Zenica i drugi projekti koje su zaključile prethodne uprave.

Iz Autocesta FBiH su, prema informacijama, istražiteljima ustupili svu potrebnu dokumentaciju.

Istražitelji OLAF-a navodno i postupaju po prijavama koje je podnijela trenutna Uprava Autocesta FBiH, ne samo EPPO-u nego i domaćem POSKOK-u, koji i pored toga što faktički postoji priznanje jednog izvođača radova da je cijene radova pumpao u dogovoru sa bivšom upravom Autocesta, pa zatim vratio 5 miliona eura u budžet, ne radi ništa niti na ovom slučaju.

Sjedište Autocesta Federacije BiH danas su posjetili istražitelji Evropskog ureda za borbu protiv prevara (OLAF) i to zbog niza sumnjivih projekata na Koridoru 5C, potvrđeno je Raportu.

Istražitelji OLAF-a već duže vrijeme istražuju rad Autocesta FBiH po nalogu Ureda evropskog javnog tužitelja (EPPO), i to zbog sumnje u višemilionske prevare na određenim dionicama čija ja izgradnja finansirana kreditima i grantovima evropskih finansijskih institucija.

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Kako saznaje Raport, u fokusu istražitelja OLAF-a ovaj put bilo je čak nekoliko dionice na Koridoru 5C.

Tako su predmet kontrole bile nabavke za izvođača, nadzora i tehničku asistenciju Tunel Ivan Tarčin, dionice Počitelj Zvirovići, Tunel Zenica i drugi projekti koje su zaključile prethodne uprave.

Iz Autocesta FBiH su, prema informacijama, istražiteljima ustupili svu potrebnu dokumentaciju.

Istražitelji OLAF-a navodno i postupaju po prijavama koje je podnijela trenutna Uprava Autocesta FBiH, ne samo EPPO-u nego i domaćem POSKOK-u, koji i pored toga što faktički postoji priznanje jednog izvođača radova da je cijene radova pumpao u dogovoru sa bivšom upravom Autocesta, pa zatim vratio 5 miliona eura u budžet, ne radi ništa niti na ovom slučaju.

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IzvorRaport.ba

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