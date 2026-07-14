Večeras počinje borba za finale Mundijala: Francuska i Španija otvaraju polufinalni spektakl

Svjetsko prvenstvo u nogometu ulazi u svoju završnu fazu, a večeras će biti odigrana prva polufinalna utakmica u kojoj će snage odmjeriti Francuska i Španija. Duel dvije evropske velesile igra se u Dallasu večeras sa početkom u 21 sat, a pobjednik će izboriti plasman u veliko finale koje je na rasporedu 19. jula.

Riječ je o susretu reprezentacija koje su tokom turnira pokazale dva različita nogometna pristupa. Francuska je do polufinala stigla zahvaljujući čvrstoj odbrani, izuzetno efikasnom napadu i iskustvu velikih utakmica, dok je Španija još jednom demonstrirala prepoznatljivu igru zasnovanu na posjedu lopte i tehničkoj superiornosti.

Posebna pažnja bit će usmjerena na okršaj dvije generacije. S jedne strane nalazi se Kylian Mbappé, lider francuskog napada i jedan od najboljih nogometaša svijeta, dok Španija mnogo očekuje od mladog Laminea Yamala, koji je i na ovom prvenstvu potvrdio da predstavlja budućnost svjetskog nogometa. Selektor Španije Luis de la Fuente uoči utakmice poručio je da njegov mladi as tek treba pokazati svoje najbolje izdanje na ovom Mundijalu.

Ulog je ogroman. Francuska želi izboriti još jedno finale Svjetskog prvenstva i potvrditi kontinuitet vrhunskih rezultata posljednjih godina, dok Španija nastoji vratiti svjetsku titulu u svoje vitrine nakon dužeg perioda čekanja. Posljednji međusobni dueli ovih selekcija pokazali su koliko su nijanse presudne, pa se i večeras očekuje neizvjesna utakmica koja bi mogla biti odlučena jednim potezom ili individualnim bljeskom.

Drugi polufinalni susret igra se u srijedu, kada će se sastati Argentina i Engleska, pa će nakon večerašnjeg dvoboja biti poznat prvi finalist Svjetskog prvenstva 2026. godine.