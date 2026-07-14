Vlada FBiH izdvojila skoro dva miliona KM za uvezivanje staža radnicima RMU Zenica

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva eneregije, rudarstva i industrije, donijela Odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima Rudnika mrkog ugla „Zenica“ d.o.o. Zenica.

Ovom odlukom se Rudniku mrkog uglja „Zenica“ d.o.o. Zenica odobrava uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO/MIO za 27 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje u ukupnom iznosu od 1.966.535,06 KM. Ova sredstva će biti isplaćena iz sredstava Rudnika mrkog uglja „Zenica“ d.o.o. Zenica.

Za realizaciju Odluke zaduženi su JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Rudnik mrkog uglja „Zenica“ d.o.o. Zenica, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i Porezna uprava Federacije BiH.