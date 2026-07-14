Ukupno podjela

Posljednje objavljeno

Saopštenja za javnostSportZDKZenica

Vlada ZDK i N/FSBiH nastavljaju partnerstvo na projektu izgradnje Nacionalnog stadiona BiH

Vlada ZDK i N/FSBiH nastavljaju partnerstvo na projektu izgradnje Nacionalnog stadiona BiH

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić razgovarao je danas sa generalnim sekretarom Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Adnanom Džemidžićem i menadžerom za Nacionalni stadion Nihadom Hodžićem o nastavku realizacije projekta izgradnje Nacionalnog stadiona Bosne i Hercegovine u Zenici.

Na sastanku je potvrđeno da se aktivnosti na ovom strateškom projektu odvijaju planiranom dinamikom.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 13.07.2026
Helikopter ZDK prvi put angažovan na gašenju požara (VIDEO)
Zeničko-dobojski kanton 13.07.2026
Počinje restauracija zvonika crkve sv. Ilije Proroka u Zenici (FOTO)
Zeničko-dobojski kanton 10.07.2026
Vlada ZDK odobrila više od milion KM za privredu, okoliš i lokalne zajednice

Istaknuto je da je završen idejni projekat Nacionalnog stadiona te da je Gradu Zenica dostavljen zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti, nakon čega će uslijediti izrada glavnog i izvedbenog projekta.

Razgovarano je i o narednim koracima koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih i administrativnih pitanja, uključujući dostavljeno pismo namjere Gradu Zenica za prijenos prava upravljanja stadionom sa Grada Zenica na Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, kao i inicijativu da se projekat izgradnje Nacionalnog stadiona uvrsti u Strategiju razvoja Zeničko-dobojskog kantona.

Premijer Pivić naglasio je da Vlada Zeničko-dobojskog kantona ostaje opredijeljena da bude pouzdan partner u realizaciji jednog od najznačajnijih sportskih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini te će sufinansirati izradu glavnog i izvedbenog projekta.

– Nacionalni stadion Bosne i Hercegovine predstavlja projekat od strateškog značaja za naš kanton, grad Zenicu i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Drago mi je što projekat napreduje planiranom dinamikom i što zajednički rješavamo sva pitanja koja će omogućiti njegovu uspješnu realizaciju. Vlada Zeničko-dobojskog kantona će i u narednom periodu pružati punu podršku ovom projektu, jer vjerujemo da će Bosna i Hercegovina dobiti moderan stadion koji će ispunjavati najviše međunarodne standarde – rekao je premijer Pivić.

Predstavnici Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine zahvalili su Vladi Zeničko-dobojskog kantona na dosadašnjoj podršci i istakli da je kvalitetna saradnja svih nivoa vlasti i institucija ključna za uspješnu realizaciju projekta.

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić razgovarao je danas sa generalnim sekretarom Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Adnanom Džemidžićem i menadžerom za Nacionalni stadion Nihadom Hodžićem o nastavku realizacije projekta izgradnje Nacionalnog stadiona Bosne i Hercegovine u Zenici.

Na sastanku je potvrđeno da se aktivnosti na ovom strateškom projektu odvijaju planiranom dinamikom.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 13.07.2026
Helikopter ZDK prvi put angažovan na gašenju požara (VIDEO)
Zeničko-dobojski kanton 13.07.2026
Počinje restauracija zvonika crkve sv. Ilije Proroka u Zenici (FOTO)
Zeničko-dobojski kanton 10.07.2026
Vlada ZDK odobrila više od milion KM za privredu, okoliš i lokalne zajednice

Istaknuto je da je završen idejni projekat Nacionalnog stadiona te da je Gradu Zenica dostavljen zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti, nakon čega će uslijediti izrada glavnog i izvedbenog projekta.

Razgovarano je i o narednim koracima koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih i administrativnih pitanja, uključujući dostavljeno pismo namjere Gradu Zenica za prijenos prava upravljanja stadionom sa Grada Zenica na Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, kao i inicijativu da se projekat izgradnje Nacionalnog stadiona uvrsti u Strategiju razvoja Zeničko-dobojskog kantona.

Premijer Pivić naglasio je da Vlada Zeničko-dobojskog kantona ostaje opredijeljena da bude pouzdan partner u realizaciji jednog od najznačajnijih sportskih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini te će sufinansirati izradu glavnog i izvedbenog projekta.

– Nacionalni stadion Bosne i Hercegovine predstavlja projekat od strateškog značaja za naš kanton, grad Zenicu i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Drago mi je što projekat napreduje planiranom dinamikom i što zajednički rješavamo sva pitanja koja će omogućiti njegovu uspješnu realizaciju. Vlada Zeničko-dobojskog kantona će i u narednom periodu pružati punu podršku ovom projektu, jer vjerujemo da će Bosna i Hercegovina dobiti moderan stadion koji će ispunjavati najviše međunarodne standarde – rekao je premijer Pivić.

Predstavnici Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine zahvalili su Vladi Zeničko-dobojskog kantona na dosadašnjoj podršci i istakli da je kvalitetna saradnja svih nivoa vlasti i institucija ključna za uspješnu realizaciju projekta.

Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

Dodaj Zenit.ba među omiljene izvore na Googleu
IzvorZenit.ba

Pročitajte još...

Zenica
scattered clouds
29.6 ° C
29.6 °
29.6 °
36%
0.7m/s
44%
uto
32 °
sri
31 °
čet
30 °
pet
35 °
sub
38 °