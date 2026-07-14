Vlada ZDK i N/FSBiH nastavljaju partnerstvo na projektu izgradnje Nacionalnog stadiona BiH

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić razgovarao je danas sa generalnim sekretarom Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Adnanom Džemidžićem i menadžerom za Nacionalni stadion Nihadom Hodžićem o nastavku realizacije projekta izgradnje Nacionalnog stadiona Bosne i Hercegovine u Zenici.

Na sastanku je potvrđeno da se aktivnosti na ovom strateškom projektu odvijaju planiranom dinamikom.

Istaknuto je da je završen idejni projekat Nacionalnog stadiona te da je Gradu Zenica dostavljen zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti, nakon čega će uslijediti izrada glavnog i izvedbenog projekta.

Razgovarano je i o narednim koracima koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih i administrativnih pitanja, uključujući dostavljeno pismo namjere Gradu Zenica za prijenos prava upravljanja stadionom sa Grada Zenica na Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, kao i inicijativu da se projekat izgradnje Nacionalnog stadiona uvrsti u Strategiju razvoja Zeničko-dobojskog kantona.

Premijer Pivić naglasio je da Vlada Zeničko-dobojskog kantona ostaje opredijeljena da bude pouzdan partner u realizaciji jednog od najznačajnijih sportskih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini te će sufinansirati izradu glavnog i izvedbenog projekta.

– Nacionalni stadion Bosne i Hercegovine predstavlja projekat od strateškog značaja za naš kanton, grad Zenicu i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Drago mi je što projekat napreduje planiranom dinamikom i što zajednički rješavamo sva pitanja koja će omogućiti njegovu uspješnu realizaciju. Vlada Zeničko-dobojskog kantona će i u narednom periodu pružati punu podršku ovom projektu, jer vjerujemo da će Bosna i Hercegovina dobiti moderan stadion koji će ispunjavati najviše međunarodne standarde – rekao je premijer Pivić.

Predstavnici Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine zahvalili su Vladi Zeničko-dobojskog kantona na dosadašnjoj podršci i istakli da je kvalitetna saradnja svih nivoa vlasti i institucija ključna za uspješnu realizaciju projekta.