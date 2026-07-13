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Zakazana redovna sjednica Skupštine NK Čelik

Zakazana redovna sjednica Skupštine NK Čelik

Obavještavamo članove NK Čelik Zenica da je zakazana 6. redovna sjednica Skupštine NK Čelik Zenica, koja će biti održana u petak, 7. augusta 2026. godine, sa početkom u 19:00 sati, u prostorijama Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.

Materijali za sjednicu bit će dostavljeni članovima Skupštine putem e-maila prije održavanja sjednice.

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1. Otvaranje sjednice, utvrđivanje kvoruma i izbor Radnog predsjedništva Skupštine; 2. Usvajanje konačnog dnevnog reda; 3. Usvajanje zapisnika sa 5. redovne sjednice Skupštine održane 26.09.2025. godine; 4. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2025. godinu; 5. Razmatranje izvještaja o finansijskim tokovima za period od 01.01. do 30.06.2026. godine; 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga budžeta za sezonu 2026/2027; 7. Razmatranje izvještaja o radu Upravnog odbora; 8. Razmatranje izvještaja o radu Nadzornog odbora; 9. Razmatranje izvještaja o radu Omladinskog pogona; 10. Informacija o poziciji NK Čelik Zenica u vezi sa projektom izgradnje i budućeg korištenja Bilinog Polja kao Nacionalnog stadiona Bosne i Hercegovine, sa prijedlogom zaključaka; 11. Razno.

Pozivamo sve članove Skupštine da, u skladu sa svojim statutarnim pravima i obavezama, planiraju prisustvo sjednici i svojim učešćem doprinesu radu najvišeg organa Kluba.

NK Čelik Zenica

Obavještavamo članove NK Čelik Zenica da je zakazana 6. redovna sjednica Skupštine NK Čelik Zenica, koja će biti održana u petak, 7. augusta 2026. godine, sa početkom u 19:00 sati, u prostorijama Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.

Materijali za sjednicu bit će dostavljeni članovima Skupštine putem e-maila prije održavanja sjednice.

Preporučeno
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Zenica 13.07.2026
Protest penzionisanih zeničkih rudara, nema penzije, a sada ne mogu ovjeriti ni zdravstvene knjižice
Zenica 13.07.2026
Dva mjeseca prije početka sajma ZEPS popunjeno više od 80 posto izlagačkog prostora
Zenica 07.07.2026
BH Telecom Zenica: Obavještenje o planiranim radovima

1. Otvaranje sjednice, utvrđivanje kvoruma i izbor Radnog predsjedništva Skupštine; 2. Usvajanje konačnog dnevnog reda; 3. Usvajanje zapisnika sa 5. redovne sjednice Skupštine održane 26.09.2025. godine; 4. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2025. godinu; 5. Razmatranje izvještaja o finansijskim tokovima za period od 01.01. do 30.06.2026. godine; 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga budžeta za sezonu 2026/2027; 7. Razmatranje izvještaja o radu Upravnog odbora; 8. Razmatranje izvještaja o radu Nadzornog odbora; 9. Razmatranje izvještaja o radu Omladinskog pogona; 10. Informacija o poziciji NK Čelik Zenica u vezi sa projektom izgradnje i budućeg korištenja Bilinog Polja kao Nacionalnog stadiona Bosne i Hercegovine, sa prijedlogom zaključaka; 11. Razno.

Pozivamo sve članove Skupštine da, u skladu sa svojim statutarnim pravima i obavezama, planiraju prisustvo sjednici i svojim učešćem doprinesu radu najvišeg organa Kluba.

NK Čelik Zenica

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IzvorZenit.ba

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