Zakazana redovna sjednica Skupštine NK Čelik

Obavještavamo članove NK Čelik Zenica da je zakazana 6. redovna sjednica Skupštine NK Čelik Zenica, koja će biti održana u petak, 7. augusta 2026. godine, sa početkom u 19:00 sati, u prostorijama Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.

Materijali za sjednicu bit će dostavljeni članovima Skupštine putem e-maila prije održavanja sjednice.

1. Otvaranje sjednice, utvrđivanje kvoruma i izbor Radnog predsjedništva Skupštine; 2. Usvajanje konačnog dnevnog reda; 3. Usvajanje zapisnika sa 5. redovne sjednice Skupštine održane 26.09.2025. godine; 4. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2025. godinu; 5. Razmatranje izvještaja o finansijskim tokovima za period od 01.01. do 30.06.2026. godine; 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga budžeta za sezonu 2026/2027; 7. Razmatranje izvještaja o radu Upravnog odbora; 8. Razmatranje izvještaja o radu Nadzornog odbora; 9. Razmatranje izvještaja o radu Omladinskog pogona; 10. Informacija o poziciji NK Čelik Zenica u vezi sa projektom izgradnje i budućeg korištenja Bilinog Polja kao Nacionalnog stadiona Bosne i Hercegovine, sa prijedlogom zaključaka; 11. Razno.

Pozivamo sve članove Skupštine da, u skladu sa svojim statutarnim pravima i obavezama, planiraju prisustvo sjednici i svojim učešćem doprinesu radu najvišeg organa Kluba.

NK Čelik Zenica