BiH se pridružila sankcijama EU protiv devet osoba i 45 subjekata povezanih s Rusijom

Bosna i Hercegovina pridružila se odluci Vijeća Evropske unije o restriktivnim mjerama protiv devet osoba i 45 pravnih subjekata odgovornih za aktivnosti kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.

Sankcionirane osobe i subjekti povezani su prvenstveno s ruskim vojno-industrijskim kompleksom i takozvanom flotom u sjeni, koju Rusija koristi za zaobilaženje međunarodnih ograničenja i izvoz energenata.

Uz Bosnu i Hercegovinu, s odlukom Vijeća EU uskladile su se Albanija, Island, Lihtenštajn, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška i Ukrajina.

Te zemlje obavezale su se da će svoje nacionalne politike uskladiti s odlukom Evropske unije i osigurati njenu provedbu.

Evropska unija pozdravila je njihovu odluku i preuzetu obavezu, navedeno je u izjavi visokog predstavnika EU objavljenoj u ime Unije.

Restriktivne mjere dio su odgovora Evropske unije na djelovanja kojima se ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.