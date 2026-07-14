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BiH se pridružila sankcijama EU protiv devet osoba i 45 subjekata povezanih s Rusijom

BiH se pridružila sankcijama EU protiv devet osoba i 45 subjekata povezanih s Rusijom

Parlament BiH
Parlament BiH

Bosna i Hercegovina pridružila se odluci Vijeća Evropske unije o restriktivnim mjerama protiv devet osoba i 45 pravnih subjekata odgovornih za aktivnosti kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.

Sankcionirane osobe i subjekti povezani su prvenstveno s ruskim vojno-industrijskim kompleksom i takozvanom flotom u sjeni, koju Rusija koristi za zaobilaženje međunarodnih ograničenja i izvoz energenata.

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Uz Bosnu i Hercegovinu, s odlukom Vijeća EU uskladile su se Albanija, Island, Lihtenštajn, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška i Ukrajina.

Te zemlje obavezale su se da će svoje nacionalne politike uskladiti s odlukom Evropske unije i osigurati njenu provedbu.

Evropska unija pozdravila je njihovu odluku i preuzetu obavezu, navedeno je u izjavi visokog predstavnika EU objavljenoj u ime Unije.

Restriktivne mjere dio su odgovora Evropske unije na djelovanja kojima se ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.

Bosna i Hercegovina pridružila se odluci Vijeća Evropske unije o restriktivnim mjerama protiv devet osoba i 45 pravnih subjekata odgovornih za aktivnosti kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.

Sankcionirane osobe i subjekti povezani su prvenstveno s ruskim vojno-industrijskim kompleksom i takozvanom flotom u sjeni, koju Rusija koristi za zaobilaženje međunarodnih ograničenja i izvoz energenata.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
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Vlada ZDK i N/FSBiH nastavljaju partnerstvo na projektu izgradnje Nacionalnog stadiona BiH
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ZDK prvi u Federaciji BiH u realizaciji projekta zamjene kućnih ložišta
Europol N1
Zeničko-dobojski kanton 06.07.2026
Europol i 59 zemalja u velikoj akciji protiv trgovine ljudima: U BiH identificirano 11 potencijalnih žrtava

Uz Bosnu i Hercegovinu, s odlukom Vijeća EU uskladile su se Albanija, Island, Lihtenštajn, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška i Ukrajina.

Te zemlje obavezale su se da će svoje nacionalne politike uskladiti s odlukom Evropske unije i osigurati njenu provedbu.

Evropska unija pozdravila je njihovu odluku i preuzetu obavezu, navedeno je u izjavi visokog predstavnika EU objavljenoj u ime Unije.

Restriktivne mjere dio su odgovora Evropske unije na djelovanja kojima se ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.

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IzvorFena

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