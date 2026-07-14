Gradonačelnik Kasumović: Zenica postavlja standarde u sistemskom ulaganju u energetsku efikasnost

U Gradskoj upravi Zenica danas je upriličeno potpisivanje ugovora sa korisnicima odabranim u okviru Javnog poziva za sufinansiranje mjera poboljšanja energetske efikasnosti na stambenim objektima. Ovim događajem nastavljen je višegodišnji program kojim Grad Zenica kontinuirano ulaže u unapređenje uslova stanovanja, povećanje energetske efikasnosti, zaštitu okoliša i ljepši izgled stambenih objekata.

Svečanosti su prisustvovali gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, pomoćnica gradonačelnika za komunalne poslove Irhana Beganović te predstavnica njemačke razvojne organizacije GIZ, dugogodišnjeg partnera Grada Zenica u provođenju aktivnosti usmjerenih na unapređenje energetske efikasnosti.

Tom prilikom potpisano je ukupno 16 ugovora, i to pet ugovora za izradu termoizolacije fasada, sedam ugovora za zamjenu krovova izrađenih od azbestnih ploča te četiri ugovora za zamjenu slojeva ravnih krovova. Ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi 570.540,10 KM.

Program sufinansiranja mjera energetske efikasnosti Grad Zenica provodi već devetu godinu zaredom. U tom periodu radovi su realizirani na ukupno 120 stambenih objekata, uključujući izradu termoizolacionih fasada na 34 objekta, zamjenu azbestnih krovova na 74 objekta te sanaciju ravnih krovova na 12 objekata. Za realizaciju programa do sada je izdvojeno oko 2.540.000,00 KM.

Tokom obraćanja istaknuto je da je Grad Zenica jedina jedinica lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine koja planski i kontinuirano izdvaja budžetska sredstva za sufinansiranje mjera energetske efikasnosti na stambenim objektima. Naglašeno je da ovakav pristup predstavlja primjer dobre prakse i može poslužiti kao obrazac drugim lokalnim zajednicama za sistemsko i strateško ulaganje u energetsku efikasnost, zaštitu okoliša i unapređenje kvaliteta života građana.

Gradonačelnik Fuad Kasumović izjavio je:

„Prije devet godina odlučili smo sufinansirati privatne zgrade, odnosno stambene objekte, sa 50 posto kako bismo unaprijedili njihovu energetsku efikasnost, ali i estetski promijenili izgled grada. Kao što ste čuli od naših partnera iz GIZ-a, Zenica je prva i jedina lokalna samouprava u Federaciji Bosne i Hercegovine koja ovaj program provodi na ovakav način. Vrijednost programa ove godine iznosi oko 570 hiljada maraka, a nastavit ćemo ga provoditi i u narednim godinama. Do sada smo u ovu namjenu uložili više od dva i po miliona maraka.“

Realizacijom ovog programa ostvaruju se višestruke koristi za građane. Osim smanjenja potrošnje energije i troškova grijanja i hlađenja, unapređuje se kvalitet stanovanja, uklanjaju se dotrajali azbestni krovovi, doprinosi zaštiti okoliša te se poboljšava estetski izgled stambenih objekata i urbanih naselja.