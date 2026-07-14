MUP ZDK: Teška krađa u Sejmenskoj ulici u Zenici, uhapšen mladić zbog sumnje na drogu

Na području Zeničko-dobojskog kantona javni red i mir je narušen u jedanaest slučajeva. U navedenim slučajevima intervenisali su policijski službenici i protiv počinilaca prekršaja preduzeli zakonom predviđene mjere i radnje.

Zenica

U toku noći 12/13.07.2026. godine, u ulici Sejmenska, od strane nepoznatog lica je izvršena teška krađa u putničko motorno vozilo marke “Škoda” vlasništvo lica S.E., rođeno 1991. godine, iz Zenice, kojom prilikom je otuđena električna bušilica i hidraulična kliješta. Izvršen je uviđaj od strane službenika Policijske uprave I koji nastavljaju aktivnosti na rasvjetljavanju i dokumentovanju krivičnog djela “Teška krađa”.

Dana 13.07.2026. godine, u 18,35 sati, u ulici Rujev do, od strane službenika Policijske stanice Centar izvršenim pregledom lica Š.E, rođenog 2002. godine, iz Zenice, pronađena je materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo “Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga” lice Š.E. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje, te je nad istim zavedena kriminalistička obrada.

Visoko

Dana 13.07.2026. godine, u 17,10 sati, u dežurnu službu Policijske stanice Visoko je pristupila K.V., iz Visokog, te predala kutiju u kojoj su se nalazila 24 komada municije, koju je pronašla u kući, a koja pripada licu K.N., rođeno 1999. godine, iz Visokog, nastanjeno na istoj adresi. Zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo ”Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija”, lice K.N. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje, te je nad istim zavedena kriminalistička obrada.

Tešanj

Dana 13.07.2026. godine, u 13,45 sati, u dežurnu službu Policijske stanice Tešanj se obratilo lice K.B., rođena 2002. godine, iz Tešnja i prijavila da je u mjestu Miljanovci, izvršena teška krađa u vikendicu vlasništvo lica K.S., rođeno 1974. godine, iz Tešnja, kojom prilikom je otuđen televizor, zvučnik i određena količina alkoholnog pića. Izvršen je uviđaj od strane službenika Policijske stanice Tešanj koji nastavljaju aktivnosti na rasvjetljavanju i dokumentovanju krivičnog djela “Teška krađa”.

BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

Na području Kantona dogodilo se sedam saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne ozljede, teže povrijeđenih lica nije bilo, dok je na vozilima pričinjena materijalna šteta.