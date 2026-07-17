Federalna inspekcija podržala međunarodni projekat o praćenju kvaliteta zraka

Federalna uprava za inspekcijske poslove ističe primjer stručne saradnje i doprinos Sektora granične inspekcije i fitosanitarne inspektorice Sante Fajić u realizaciji međunarodnog naučno-istraživačkog projekta „Kora platane kao prirodni senzor zagađenosti zraka“, u kojem su uzorci iz BiH analizirani u Institutu za fiziku Zemlje u Parizu u kampanji građanske nauke EcorcAir, saopćila je navedena inspekcijska uprava.

Projekat je nastao kao školska istraživačka inicijativa učenika Opće gimnazije Bosanska Krupa a prerastao u međunarodnu naučnu aktivnost koja je učenicima omogućila da prođu sve faze stvarnog istraživačkog procesa – od postavljanja istraživačkog pitanja i prikupljanja uzoraka, do laboratorijske analize i tumačenja rezultata.

U realizaciji projekta, učenici su istraživali mogućnost korišćenja kore platane kao prirodnog pokazatelja kvaliteta zraka. Na uzorcima je u Institutu za fiziku Zemlje u Parizu analizirana magnetna susceptibilnost odnosno prisustvo sitnih magnetnih čestica koje mogu poticati od saobraćaja, trošenja kočnica i guma, procesa sagorijevanja i drugih izvora zagađenja.

Pravilna priprema dokumentacije, primjena propisanih procedura i stručna podrška u procesu slanja uzoraka bili su važni preduslovi da materijal iz Bosne i Hercegovine uspješno stigne do laboratorije u Francuskoj i bude uključen u međunarodnu naučnu analizu.

Federalna fitosanitarna inspektorica Santa Fajić je njenim stručnim znanjem i iskustvom pomogla da uzorci budu pripremljeni i otpremljeni u skladu s važećim fitosanitarnim propisima i procedurama međunarodnog prometa biljnih materijala.

Njen doprinos ovom projektu još jednom potvrđuje da stručni kapaciteti Federalne uprave za inspekcijske poslove imaju značajnu ulogu i izvan redovnih inspekcijskih aktivnosti pružajući podršku obrazovnim i naučno-istraživačkim inicijativama koje zahtijevaju primjenu složenih domaćih i međunarodnih propisa.

Upravo ovakvi primjeri pokazuju da inspekcijski organi nisu samo kontrolni mehanizam nego i stručni partneri građanima, privredi, obrazovnim institucijama i naučnoj zajednici. Razmjenom znanja i saradnjom s drugim sektorima, inspekcijske službe doprinose unapređenju sistema sigurnosti, zaštiti zdravlja bilja i primjeni standarda koji povezuju Bosnu i Hercegovinu s međunarodnim praksama.

Federalna uprava za inspekcijske poslove čestita učenicima, njihovim nastavnicima i svim učesnicima projekta za uspješno realizovano istraživanje. Posebno raduje što su mladi istraživači iz Bosne i Hercegovine dobili priliku učestvovati u autentičnom naučnom procesu i pokazati da kvalitetne ideje, uz stručnu podršku i saradnju institucija, mogu prerasti u projekte od međunarodnog značaja, navedeno je u saopćenju.