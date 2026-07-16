Stižu nova pravila za internet trgovinu u FBiH, kupci će imati veća prava

Federalna vlada utvrdila je danas Prijedlog zakona o zaštiti potrošača i Nacrt zakona o elektronskoj trgovini, čime je započet proces modernizacije propisa koji uređuju prava kupaca i poslovanje trgovaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Oba dokumenta upućena su u daljnju parlamentarnu proceduru.

Prijedlog Zakona o zaštiti potrošača, koji je pripremilo Federalno ministarstvo trgovine, ima za cilj unapređenje zaštite prava potrošača, ali i stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta za trgovce u uslovima sve intenzivnije digitalizacije tržišta.

Predloženim zakonom uređuju se prava i obaveze potrošača i trgovaca, postupci zaštite potrošačkih prava, pravila kupovine robe i usluga, kao i isporuka digitalnog sadržaja i digitalnih usluga. Također su obuhvaćeni propisi o deklarisanju proizvoda, garancijama, odgovornosti za robu i usluge, transparentnosti cijena, zaštiti od nepoštene poslovne prakse, kupovini na daljinu, ugovorima zaključenim izvan poslovnih prostorija te zaštiti kolektivnih interesa potrošača.

U Vladi FBiH ističu da bi novi zakon trebao doprinijeti višem nivou pravne sigurnosti za potrošače i trgovce, efikasnijem funkcionisanju tržišta, ali i smanjenju sive ekonomije.

Istovremeno je utvrđen i Nacrt zakona o elektronskoj trgovini, kojim se prvi put detaljnije uređuju prava, obaveze i odgovornosti svih učesnika u online trgovini.

Predviđeno je da pružaoci usluga elektronske trgovine budu obavezni kupcima pružiti potpune i tačne informacije o sebi i proizvodima koje prodaju, kao i omogućiti jednostavno odustajanje od kupovine u slučajevima predviđenim zakonom. Poseban akcenat stavljen je na zaštitu privatnosti i ličnih podataka korisnika, kako bi se povećalo povjerenje građana u digitalne oblike kupovine.

Iz Vlade navode da bi usvajanje ovog zakona doprinijelo usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa standardima Evropske unije, olakšalo prekogranično poslovanje te povećalo konkurentnost domaćih kompanija, posebno malih i srednjih preduzeća.

Osim jačanja digitalne ekonomije i podsticanja poslovnih inovacija, novi zakon trebao bi građanima omogućiti širi izbor roba i usluga bez obzira na mjesto stanovanja, uz veću zaštitu njihovih prava u elektronskoj trgovini.