Iran izveo nove napade nakon šestog dana američkih udara

Iran je saopštio da je u petak pokrenuo nove napade na američke objekte u Zalivu nakon šeste uzastopne noći američkih napada na iranske vojne objekte, dok se prošlomjesečno primirje pretvorilo u svakodnevne napade i kontranapade.

Američka vojska saopštila je da je završila još jednu noć napada na Iran “kako bi dodatno oslabila iranske vojne sposobnosti”, uključujući ostrvo Kešm i blizu Bandar Abasa, gdje se nalaze najveća iranska luka i ključni objekti mornarice i Revolucionarne garde.

– Američke snage, uključujući borbene avione, dronove i ratne brodove, lansirale su preciznu municiju koja je pogodila desetine iranskih vojnih ciljeva kao što su lokacije za obalni nadzor i protivvazdušnu odbranu, vojna logistička infrastruktura i pomorski kapaciteti – navodi se u saopštenju Centralne komande SAD.

Iran je ispalio rakete i dronove na američke vojne baze u susjednim državama, uključujući i vazduhoplovnu bazu u Jordanu.

U ranim jutarnjim satima petka, iranska vojska je saopštila da je napala američke objekte u Bahreinu i Kuvajtu. U katarskom glavnom gradu Dohi čulo se nekoliko zvukova sličnih eksploziji, prema riječima svjedoka, a Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je jedno dijete povrijeđeno šrapnelima.

Iranski mediji su izvijestili da je u najnovijoj rundi američkih napada pogođeno pet mostova, kao i željeznička stanica u obalnom Bandar Khamiru i aerodrom Iranshahr na jugoistoku Irana.

Sedam osoba je ubijeno u američkim napadima na mostove u Bandar Khamiru, lučkom gradu na jugu Irana, izvijestila je državna novinska agencija IRNA.

Reuters nije mogao odmah potvrditi izvještaje.

Eskalacija je ponovo uveliko zaustavila promet kroz Hormuški moreuz, najvažniju svjetsku brodsku rutu za naftu i plin, što je dovelo do rasta globalnih cijena energije.

Teheran je nastavio blokadu moreuza, a Washington je ponovo blokirao iranske luke od srijede.

Iran je signalizirao da bi mogao potaknuti svoje saveznike Hute u Jemenu da zatvore još jedan ključni tjesnac: Bab al-Mandeb na ulazu u Crveno more, rekli su izvori za Reuters, ako Washington napadne iransku infrastrukturu.