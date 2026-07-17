ZZO ZDK: Selektivnim izmirivanjem obaveza ugrožava se finansijska stabilnost zdravstvenog sistema

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona iskazuje svoju zabrinutost odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, objavljenu u Službenim novinama Federacije BiH, broj 53 od 15. jula 2026. godine, kojom su odobrena sredstva za izmirenje zaostalih obaveza po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje radi uvezivanja radnog staža za 27 radnika Rudnika mrkog uglja “Zenica” d.o.o. Zenica, u ukupnom iznosu od 1.966.535,06 KM.

Rješavanje egzistencijalnih pitanja radnika predstavlja obavezu svih nivoa vlasti i svaka mjera koja omogućava ostvarivanje njihovih zakonom zagarantovanih prava zaslužuje podršku.

Međutim, ostaje potpuno nejasno zbog čega istom odlukom nisu obuhvaćene i obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Postavlja se pitanje na osnovu kojih kriterija se vrši selektivno izmirivanje zakonskih obaveza obzirom da su Članom 4. Zakona o doprinosima Federacije BiH jasno propisani doprinosi za obavezno osiguranje, odnosno zbog čega se priznaje potreba za uplatom doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, dok se istovremeno zanemaruju doprinosi koji predstavljaju osnov finansiranja zdravstvenog sistema?

Kako se od Zavoda zdravstvenog osiguranja može očekivati da osigura punu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu rudara i svih drugih osiguranika, kada se istovremeno uskraćuju sredstva koja su zakonom namijenjena finansiranju zdravstvene zaštite?

Posebno zabrinjava činjenica da tri rudnika sa područja Zeničko-dobojskog kantona po osnovu neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje duguju više od 175 miliona konvertibilnih maraka. Takav dug ozbiljno ugrožava finansijsku održivost zdravstvenog sistema i direktno utiče na mogućnost finansiranja zdravstvenih usluga za sve građane kantona kao što su proširene liste lijekova sa esencijalne liste, finansiranje ortopedskih i drugih pomagala, banjsko – klimatskog liječenja i svih drugih zdravstvenih usluga zakonom predviđenim.

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona očekuje od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da javnosti pruži jasno obrazloženje zbog čega doprinosi za zdravstveno osiguranje nisu obuhvaćeni predmetnom odlukom te da, bez odlaganja, poduzme aktivnosti na izmirenju i ovih obaveza.

Jednak odnos prema svim zakonom propisanim doprinosima nije pitanje političke procjene, već pitanje dosljedne primjene zakona, zaštite javnog interesa i očuvanja finansijske stabilnosti zdravstvenog sistema Federacije Bosne i Hercegovine.