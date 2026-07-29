FHMZ najavio nastavak vrućina, na jugu zemlje do 40 stepeni

Federaciju Bosne i Hercegovine i u narednim danima očekuje stabilno, sunčano i veoma toplo vrijeme, uz temperature koje će u pojedinim krajevima dosezati i 40 stepeni Celzijusa, pokazuju najnovije prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).

Prema prognozi, danas će u cijeloj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz slab vjetar. Na jugu i jugozapadu puhat će jugozapadni vjetar, dok će u ostatku zemlje dominirati istočni i sjeveroistočni vjetar.

Jutarnje temperature zraka kretat će se između 14 i 21 stepen, dok će na jugu zemlje iznositi do 27 stepeni. Najviša dnevna temperatura bit će između 32 i 36 stepeni, a u Hercegovini se očekuje i do 40 stepeni.

Sunčano vrijeme zadržat će se i u petak, 31. jula. Meteorolozi prognoziraju slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, uz jutarnje temperature od 15 do 22 stepena, na jugu do 27. Dnevne temperature kretat će se od 31 do 37 stepeni, dok će na jugu ponovo dosezati 40 stepeni.

Vrlo slično vrijeme očekuje se i u subotu, 1. augusta. Bit će sunčano uz slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature iznosit će od 16 do 23 stepena, na jugu do 27, dok će dnevne temperature dodatno porasti i kretati se između 34 i 40 stepeni.

Iz FHMZ-a upozoravaju da će se period izrazito toplog vremena nastaviti i početkom augusta, zbog čega se građanima preporučuje da izbjegavaju duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, unose dovoljno tečnosti i pridržavaju se preporuka nadležnih zdravstvenih službi.