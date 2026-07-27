Haris Adilović: Na Elbrusu nas nije izdala priprema, već pogrešna vremenska prognoza (VIDEO)

Preživjeli bosanskohercegovački planinar Haris Adilović izjavio je da je tragedija na planini Elbrus, u kojoj su život izgubila dvojica članova ekspedicije iz Bosne i Hercegovine, posljedica pogrešne vremenske prognoze, a ne nedovoljne pripremljenosti ili iskustva članova tima.

U razgovoru za ruske medije Adilović je istakao da je riječ o iskusnim alpinistima koji su bili dobro obučeni i međusobno se odlično poznavali, ali da su vremenski uslovi na planini bili znatno teži nego što se očekivalo.

Prema njegovim riječima, problemi su počeli već na samom početku uspona. Ekspedicija nije imala profesionalnog vodiča, a jedan od učesnika se zbog izrazito niskih temperatura počeo ozbiljno smrzavati, zbog čega je prva grupa odlučila prekinuti uspon.

“Druga grupa nastavila je penjanje, ali nakon dodatnih 100 do 150 metara i mi smo odlučili odustati. Kada smo osigurali užad na dijelu rute i popeli se nešto više, vidjeli smo da su uslovi na vrhu još gori. Tada smo donijeli odluku da se vratimo”, ispričao je Adilović.

Naglasio je da su članovi ekspedicije bili iskusni planinari koji redovno treniraju.

“U Bosni i Hercegovini gotovo svakog vikenda treniramo u planinama koje su nam veoma dostupne. Zbog toga smatram da uzrok tragedije nije bila loša priprema, već pogrešna vremenska prognoza”, rekao je.

Podsjetimo, poziv za pomoć planinarima koji su ostali na Elbrusu upućen je 25. jula, nakon čega je na teren izašlo osam pripadnika spasilačkih službi. Bosanskohercegovački alpinisti na uspon su krenuli samostalno, bez angažovanja profesionalnog vodiča.

Od četvero članova ekspedicije preživjela su dvojica – Haris Adilović i Kemal Vidimlić, dok su dvojica njihovih kolega izgubila život.

Iz Glavne uprave Ministarstva za vanredne situacije Ruske Federacije za Kabardino-Balkariju saopćeno je da nepovoljni vremenski uslovi i dalje otežavaju akciju izvlačenja tijela poginulih alpinista.

Iz Planinarskog kluba “Vedro” Zenica, čiji su članovi bili stradali planinari, ranije su poručili da nije riječ o turistima, već o iskusnim planinarima koji su na Elbrus otišli u okviru planirane ekspedicije.