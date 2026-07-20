FIFA pokrenula istragu zbog sramotnog ponašanja Argentinaca nakon finala protiv Španije
FIFA pokrenula istragu zbog sramotnog ponašanja Argentinaca nakon finala protiv Španije
Svjetska krovna kuća nogometa pokrenula je disciplinski postupak protiv Argentine zbog incidenata u kojima su učestvovali članovi reprezentacije nakon finalne utakmice Svjetskog prvenstva protiv Španije.
FIFA će analizirati izvještaje sudija i videozapise s utakmice prije nego što odluči o mogućim kaznama, piše Marca.
Među događajima koji će se detaljno provjeravati je isključenje Leandra Paredesa. On je nakon posljednjeg zvižduka dobio direktan crveni karton zbog nasilnog ponašanja, nakon što se sukobio sa španskim igračima tokom njihovog slavlja.
Pod istragom su i postupci Nahuela Moline, koji je šakom udario Rodrija, te uloga pomoćnog trenera Roberta Ayale u udaranju Danija Olma.
Osim fizičkih sukoba, FIFA će procijeniti i držanje cijele argentinske delegacije za vrijeme ceremonije dodjele pehara. Više argentinskih nogometaša okrenulo je leđa dok je španska reprezentacija podizala trofej svjetskih prvaka.
Svjetska krovna kuća nogometa pokrenula je disciplinski postupak protiv Argentine zbog incidenata u kojima su učestvovali članovi reprezentacije nakon finalne utakmice Svjetskog prvenstva protiv Španije.
FIFA će analizirati izvještaje sudija i videozapise s utakmice prije nego što odluči o mogućim kaznama, piše Marca.
Među događajima koji će se detaljno provjeravati je isključenje Leandra Paredesa. On je nakon posljednjeg zvižduka dobio direktan crveni karton zbog nasilnog ponašanja, nakon što se sukobio sa španskim igračima tokom njihovog slavlja.
Pod istragom su i postupci Nahuela Moline, koji je šakom udario Rodrija, te uloga pomoćnog trenera Roberta Ayale u udaranju Danija Olma.
Osim fizičkih sukoba, FIFA će procijeniti i držanje cijele argentinske delegacije za vrijeme ceremonije dodjele pehara. Više argentinskih nogometaša okrenulo je leđa dok je španska reprezentacija podizala trofej svjetskih prvaka.
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