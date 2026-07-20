Ukupno podjela

Posljednje objavljeno

Vijesti

Ženu na otoku Krku udario grom dok je nosila suncobran

Ženu na otoku Krku udario grom dok je nosila suncobran

Foto: Arhiv

Žensku osobu je u ponedjeljak ujutro na otoku Krku udario grom tijekom grmjavinskog nevremena koje je zahvatilo dijelove Kvarnera.

Kako navodi Hina, prevezena je u KBC Rijeka i nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja, potvrđeno je u toj zdravstvenoj ustanovi.

Kako se doznaje, nesreća se dogodila oko 7.10 sati na plaži u Baškoj.

Grom ju je udario dok je nosila suncobran, a prvu pomoć pružio joj je spasilac na plaži, nakon čega je helikopterom hitne medicinske službe prevezena riječki KBC.

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o državljanki Češke.

Žensku osobu je u ponedjeljak ujutro na otoku Krku udario grom tijekom grmjavinskog nevremena koje je zahvatilo dijelove Kvarnera.

Kako navodi Hina, prevezena je u KBC Rijeka i nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja, potvrđeno je u toj zdravstvenoj ustanovi.

Kako se doznaje, nesreća se dogodila oko 7.10 sati na plaži u Baškoj.

Grom ju je udario dok je nosila suncobran, a prvu pomoć pružio joj je spasilac na plaži, nakon čega je helikopterom hitne medicinske službe prevezena riječki KBC.

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o državljanki Češke.

Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

Dodaj Zenit.ba među omiljene izvore na Googleu
IzvorHina

Pročitajte još...

Zenica
moderate rain
28.3 ° C
28.3 °
28.3 °
54%
1.4m/s
66%
pon
25 °
uto
27 °
sri
24 °
čet
26 °
pet
20 °