Ženu na otoku Krku udario grom dok je nosila suncobran

Žensku osobu je u ponedjeljak ujutro na otoku Krku udario grom tijekom grmjavinskog nevremena koje je zahvatilo dijelove Kvarnera.

Kako navodi Hina, prevezena je u KBC Rijeka i nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja, potvrđeno je u toj zdravstvenoj ustanovi.

Kako se doznaje, nesreća se dogodila oko 7.10 sati na plaži u Baškoj.

Grom ju je udario dok je nosila suncobran, a prvu pomoć pružio joj je spasilac na plaži, nakon čega je helikopterom hitne medicinske službe prevezena riječki KBC.

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o državljanki Češke.