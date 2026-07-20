Španija preuzela prvo mjesto na FIFA rang listi, BiH napredovala tri pozicije

Nogometna reprezentacija Španije preuzela je prvo mjesto na novoj rang listi Međunarodne nogometne federacije – FIFA.

Španija je na vrhu liste preskočila reprezentaciju Argentine, koju je pobijedila u finalu Svjetskog prvenstva i osvojila naslov prvaka svijeta.

Treće mjesto zadržala je Francuska, ispred Engleske, dok su na petom i šestom mjestu Brazil i Maroko koji su napredovali po jednu poziciju. Portugal je pao na sedmo mjesto, Belgija je osma, ispred Nizozemske i Meksika koji je ušao u Top-10.

Pad na listi zabilježile su selekcije Njemačke (12. mjesto – 2 pozicije) i Hrvatske (13., – 2), dok je veliki napredak ostvarila Norveška koja je sa 31. skočila na 19. mjesto.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je tri pozicije i sada je na 61. mjestu liste.

Narednu rang listu FIFA će objaviti 7. oktobra.