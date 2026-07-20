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Španija preuzela prvo mjesto na FIFA rang listi, BiH napredovala tri pozicije

Španija preuzela prvo mjesto na FIFA rang listi, BiH napredovala tri pozicije

Nogometna reprezentacija Španije preuzela je prvo mjesto na novoj rang listi Međunarodne nogometne federacije – FIFA.

Španija je na vrhu liste preskočila reprezentaciju Argentine, koju je pobijedila u finalu Svjetskog prvenstva i osvojila naslov prvaka svijeta.

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Treće mjesto zadržala je Francuska, ispred Engleske, dok su na petom i šestom mjestu Brazil i Maroko koji su napredovali po jednu poziciju. Portugal je pao na sedmo mjesto, Belgija je osma, ispred Nizozemske i Meksika koji je ušao u Top-10.

Pad na listi zabilježile su selekcije Njemačke (12. mjesto – 2 pozicije) i Hrvatske (13., – 2), dok je veliki napredak ostvarila Norveška koja je sa 31. skočila na 19. mjesto.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je tri pozicije i sada je na 61. mjestu liste.

Narednu rang listu FIFA će objaviti 7. oktobra.

Nogometna reprezentacija Španije preuzela je prvo mjesto na novoj rang listi Međunarodne nogometne federacije – FIFA.

Španija je na vrhu liste preskočila reprezentaciju Argentine, koju je pobijedila u finalu Svjetskog prvenstva i osvojila naslov prvaka svijeta.

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Treće mjesto zadržala je Francuska, ispred Engleske, dok su na petom i šestom mjestu Brazil i Maroko koji su napredovali po jednu poziciju. Portugal je pao na sedmo mjesto, Belgija je osma, ispred Nizozemske i Meksika koji je ušao u Top-10.

Pad na listi zabilježile su selekcije Njemačke (12. mjesto – 2 pozicije) i Hrvatske (13., – 2), dok je veliki napredak ostvarila Norveška koja je sa 31. skočila na 19. mjesto.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je tri pozicije i sada je na 61. mjestu liste.

Narednu rang listu FIFA će objaviti 7. oktobra.

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IzvorZenit.ba

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