Policija ZDK pojačala kontrole motocikala i mopeda: Na vanredni tehnički pregled upućeno 101 vozilo, čak 88 bilo neispravno

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona intenzivirala je aktivnosti na kontroli lakih motocikala, motocikala, mopeda i četverocikala s ciljem suzbijanja prekomjerne buke i unapređenja sigurnosti u saobraćaju.

Kako je saopćeno iz MUP-a ZDK, pojačane kontrole provode se na osnovu izvršenih analiza i procjena, a usmjerene su na vozila za koja postoji sumnja da imaju prepravljene izduvne sisteme ili druge tehničke preinake koje uzrokuju prekomjernu buku. Aktivnosti se realizuju u saradnji policijskih stanica sa stanicama za tehnički pregled vozila.

Rezultati kontrola u prvoj polovini jula 2026. godine pokazali su opravdanost ovih mjera. Na vanredni tehnički pregled upućeno je ukupno 101 vozilo, dok je kod čak 88 utvrđena tehnička neispravnost. Među njima je bilo i 14 lakih motocikala, mopeda, motocikala i četverocikala.

Iz Uprave policije ističu da su ovakve aktivnosti značajno doprinijele povećanju sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Tokom kontrola identifikovan je veći broj vozila s neispravnim ili preinačenim izduvnim sistemima, čime je spriječeno dalje narušavanje javnog reda i mira prekomjernom bukom, ali i potencijalno ugrožavanje sigurnosti na cestama.

S obzirom na to da se motocikli, mopedi i četverocikli najviše koriste tokom ljetnih mjeseci, ali i većeg dijela jeseni, kada je povećan broj pritužbi građana zbog buke koju proizvode vozila s preinačenim izduvnim sistemima, iz MUP-a ZDK najavili su nastavak pojačanih kontrola i u narednom periodu.

Kako navode, cilj je dodatno unaprijediti sigurnost saobraćaja, zaštititi javni red i mir te smanjiti broj tehnički neispravnih vozila koja učestvuju u saobraćaju.