Ove namirnice su najbolji izbor za početak dana

Uravnotežen doručak koji osigurava energiju za cijeli dan trebalo bi da kombinuje složene ugljikohidrate, proteine i zdrave masti.

Namirnice poput zobi, jaja i avokada pomažu u sprečavanju naglih promjena nivoa šećera u krvi i pojave umora, za razliku od doručka koji se svodi samo na kafu i pecivo.

Vjerovatno vam je poznat osjećaj kratkotrajnog naleta energije nakon peciva iz pekare, nakon kojeg ubrzo slijede umor i glad. Ključ stabilne energije nije samo u broju kalorija, već u ravnoteži makronutrijenata koji omogućavaju sporo i postepeno oslobađanje glukoze u krvotok.

Temelj energije su složeni ugljikohidrati

Da bi doručak bio pravo gorivo za organizam, mora sadržavati uravnotežen odnos složenih ugljikohidrata, proteina i zdravih masti. Složeni ugljikohidrati ključni su za jutarnju energiju jer se vare sporije zahvaljujući visokom sadržaju vlakana, za razliku od jednostavnih šećera.

Kada dan započnete zobenom kašom od cijelog zrna ili integralnim hljebom od kiselog tijesta, organizmu osiguravate stabilan dotok glukoze bez naglih skokova šećera u krvi. Sličan efekat imaju heljda i kinoa, koje se također mogu pripremiti kao tople jutarnje kaše.

Proteini za dugotrajan osjećaj sitosti

Ugljikohidrati sami po sebi nisu dovoljni. Kako bi se izbjegao pad energije i osigurala dugotrajna sitost, u obrok je važno uključiti kvalitetne proteine.

Jaja su čest izbor za doručak jer sadrže visokokvalitetne proteine i vitamine B grupe, koji pomažu organizmu da hranu pretvara u energiju.

Dobra alternativa su grčki jogurt i posni sir, bogati kazeinom – proteinom koji se sporo razgrađuje i tako produžava osjećaj sitosti. Za osobe koje se hrane isključivo biljnom hranom, tofu je odličan izvor proteina i željeza, čiji nedostatak može izazvati hronični umor.

Uloga zdravih masti

Treći važan element su zdrave masti, koje osiguravaju dugotrajnu energiju i izdržljivost. Avokado, bademi, orasi, kao i chia i lanene sjemenke, usporavaju probavu, produžavaju osjećaj sitosti i sadrže magnezij – mineral ključan za proizvodnju energije u ćelijama.

Kašika putera od kikirikija ili badema može običnu zdjelu žitarica pretvoriti u znatno hranljiviji obrok.

Primjeri uravnoteženog doručka

Sve navedene namirnice mogu se lako kombinovati. Za slani doručak možete pripremiti omlet sa špinatom i poslužiti ga uz integralni tost i malo avokada.

Ljubitelji slatkog mogu pripremiti zobenu kašu kuhanu u vodi ili mlijeku, kojoj će dodati mjericu proteinskog praha, šaku borovnica i kašiku chia sjemenki. Tako se dobija odličan odnos vlakana i antioksidansa.

Kada nemate mnogo vremena, dobro rješenje je grčki jogurt pomiješan sa šakom badema i polovinom narezane banane. Takav obrok kombinuje prirodne šećere za brz početak dana i proteine koji osiguravaju dugotrajniju energiju.

Šta je preporučljivo izbjegavati

Kako biste izbjegli mentalni umor i pad koncentracije tokom prijepodneva, preporučuje se izbjegavanje pekarskih proizvoda od bijelog brašna, kao i kupovnih pahuljica i muslija koji često sadrže skrivene šećere.

Također, ispijanje kafe na prazan stomak odmah nakon buđenja može poremetiti prirodni ritam lučenja kortizola. Bolje je dan započeti čašom vode, pojesti kvalitetan doručak, a prvu kafu popiti otprilike sat vremena nakon obroka.

Uravnotežen jutarnji obrok ne znači samo više energije, već i bolju koncentraciju, stabilniji nivo šećera u krvi i manju potrebu za grickanjem tokom dana.