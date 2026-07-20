Izazvao veliki skandal: Samo jedan fudbaler se nije želio rukovati s Donaldom Trumpom (VIDEO)

Jedan detalj s ceremonije dodjele medalja nakon finala Svjetskog prvenstva između Španije i Argentine privukao je veliku pažnju svjetskih medija i korisnika društvenih mreža.

U centru pažnje našao se argentinski reprezentativac Cristian Romero, za kojeg pojedini mediji tvrde da je tokom ceremonije ignorisao predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa .

Je li Trump zaista ostao bez rukovanja?

Portal Goal.com postavlja pitanje da li je Romero namjerno preskočio američkog predsjednika ili je riječ o slučajnosti.

Na ceremoniji su medalje reprezentativcima naizmjenično uručivali predsjednik FIFA-e Gianni Infantino i Donald Trump.

Prema rasporedu dodjele, Romero je medalju primio upravo od Infantina, zbog čega nije ni imao direktan kontakt s Trumpom.

Ipak, snimak je izazvao brojne komentare jer se vidi kako argentinski defanzivac nakon toga nastavlja pozdravljati ostale zvaničnike u delegaciji, među kojima je bila i predsjednica Meksika Claudia Sheinbaum , dok se s Trumpom nije rukovao.

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavile tvrdnje da je stoper Tottenhama svjesno izbjegao rukovanje s američkim predsjednikom.

Međutim, dostupni snimci sami po sebi ne potvrđuju da je riječ o namjernom potezu, pa za sada nema dokaza da je Romero svjesno odbio pozdraviti Trumpa.

Podsjetimo, Španija je u finalu Svjetskog prvenstva pobijedila Argentinu rezultatom 1:0 nakon produžetaka i osvojila drugu titulu svjetskog prvaka.