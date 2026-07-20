U Upravi policije MUP-a ZDK upriličeno svečano polaganje zakletve 9 kadetaUprava policije bogatija za 9 mlađih inspektora

Danas, 20.07.2026. godine, u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona upriličeno je svečano polaganje zakletve za devet kadeta kojim se, nakon uspješno završene obuke na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu, dodjeljuje čin „mlađi inspektor“ u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona. Nakon polaganja zakletve, kadeti su potpisali izjave o polaganju zakletve i ugovore o radu, te su raspoređeni u organizacione jedinice na području Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa procjenama i potrebama.

Prisutnim kadetima, obratili su se ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Emir Vračo i policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Admir Gazić.

U svom obraćanju ministar Vračo je naglasio:

“Prijem novih policijskih službenika predstavlja nastavak aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona usmjerenih na jačanje kadrovskih kapaciteta i unapređenje efikasnosti rada policijskih struktura, s ciljem pružanja što kvalitetnije zaštite lične i imovinske sigurnosti građana. Vjerujem da ćete svojim odgovornim, profesionalnim i zakonitim radom opravdati ukazano povjerenje i dati značajan doprinos unapređenju sigurnosti svih građana i da ćete svojim znanjem i profesionalnim postupanjem osnažiti rad policijskih struktura”.

U svom obraćanju policijski komesar je naglasio:

“Policijski poziv koji ste odabrali je jedan od najčasnijih, ali i jedan od najtežih poslova. Ponasan sam na vaše dosadašnje rezultate kojima ste pokazali visok nivo znanja, odgovornosti i profesionalizma i vjerujem da ćete u svom daljnjem radu, na složene zahtjeve policijskog posla i sigurnosne izazove sa kojim ćete se u svom radu susretati, spremno odgovoriti. Od vas očekujem da uvijek budete profesionalni, časni, pošteni i hrabri u obavljanju svojih dužnosti i da ćete svojim radom i zalaganjem dati značajan doprinos očuvanju i unapređenju sigurnosti građana, postupajući u skladu sa zakonom i najvišim profesionalnim standardima. “

U završnom dijelu prijema, novoprimljeni policijski službenici su obaviješteni o svim bitnim pitanjima koja se tiču njihovog angažovanja, te su raspoređeni u organizacione jedinice na području Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa procjenama i potrebama.