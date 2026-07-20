U Upravi policije MUP-a ZDK upriličeno svečano polaganje zakletve 9 kadetaUprava policije bogatija za 9 mlađih inspektora
U Upravi policije MUP-a ZDK upriličeno svečano polaganje zakletve 9 kadetaUprava policije bogatija za 9 mlađih inspektora
Danas, 20.07.2026. godine, u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona upriličeno je svečano polaganje zakletve za devet kadeta kojim se, nakon uspješno završene obuke na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu, dodjeljuje čin „mlađi inspektor“ u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona. Nakon polaganja zakletve, kadeti su potpisali izjave o polaganju zakletve i ugovore o radu, te su raspoređeni u organizacione jedinice na području Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa procjenama i potrebama.
Prisutnim kadetima, obratili su se ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Emir Vračo i policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Admir Gazić.
U svom obraćanju ministar Vračo je naglasio: “Prijem novih policijskih službenika predstavlja nastavak aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona usmjerenih na jačanje kadrovskih kapaciteta i unapređenje efikasnosti rada policijskih struktura, s ciljem pružanja što kvalitetnije zaštite lične i imovinske sigurnosti građana. Vjerujem da ćete svojim odgovornim, profesionalnim i zakonitim radom opravdati ukazano povjerenje i dati značajan doprinos unapređenju sigurnosti svih građana i da ćete svojim znanjem i profesionalnim postupanjem osnažiti rad policijskih struktura”.
U svom obraćanju policijski komesar je naglasio: “Policijski poziv koji ste odabrali je jedan od najčasnijih, ali i jedan od najtežih poslova. Ponasan sam na vaše dosadašnje rezultate kojima ste pokazali visok nivo znanja, odgovornosti i profesionalizma i vjerujem da ćete u svom daljnjem radu, na složene zahtjeve policijskog posla i sigurnosne izazove sa kojim ćete se u svom radu susretati, spremno odgovoriti. Od vas očekujem da uvijek budete profesionalni, časni, pošteni i hrabri u obavljanju svojih dužnosti i da ćete svojim radom i zalaganjem dati značajan doprinos očuvanju i unapređenju sigurnosti građana, postupajući u skladu sa zakonom i najvišim profesionalnim standardima. “
U završnom dijelu prijema, novoprimljeni policijski službenici su obaviješteni o svim bitnim pitanjima koja se tiču njihovog angažovanja, te su raspoređeni u organizacione jedinice na području Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa procjenama i potrebama.
Danas, 20.07.2026. godine, u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona upriličeno je svečano polaganje zakletve za devet kadeta kojim se, nakon uspješno završene obuke na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu, dodjeljuje čin „mlađi inspektor“ u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona. Nakon polaganja zakletve, kadeti su potpisali izjave o polaganju zakletve i ugovore o radu, te su raspoređeni u organizacione jedinice na području Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa procjenama i potrebama.
Prisutnim kadetima, obratili su se ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Emir Vračo i policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Admir Gazić.
U svom obraćanju ministar Vračo je naglasio: “Prijem novih policijskih službenika predstavlja nastavak aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona usmjerenih na jačanje kadrovskih kapaciteta i unapređenje efikasnosti rada policijskih struktura, s ciljem pružanja što kvalitetnije zaštite lične i imovinske sigurnosti građana. Vjerujem da ćete svojim odgovornim, profesionalnim i zakonitim radom opravdati ukazano povjerenje i dati značajan doprinos unapređenju sigurnosti svih građana i da ćete svojim znanjem i profesionalnim postupanjem osnažiti rad policijskih struktura”.
U svom obraćanju policijski komesar je naglasio: “Policijski poziv koji ste odabrali je jedan od najčasnijih, ali i jedan od najtežih poslova. Ponasan sam na vaše dosadašnje rezultate kojima ste pokazali visok nivo znanja, odgovornosti i profesionalizma i vjerujem da ćete u svom daljnjem radu, na složene zahtjeve policijskog posla i sigurnosne izazove sa kojim ćete se u svom radu susretati, spremno odgovoriti. Od vas očekujem da uvijek budete profesionalni, časni, pošteni i hrabri u obavljanju svojih dužnosti i da ćete svojim radom i zalaganjem dati značajan doprinos očuvanju i unapređenju sigurnosti građana, postupajući u skladu sa zakonom i najvišim profesionalnim standardima. “
U završnom dijelu prijema, novoprimljeni policijski službenici su obaviješteni o svim bitnim pitanjima koja se tiču njihovog angažovanja, te su raspoređeni u organizacione jedinice na području Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa procjenama i potrebama.
Radio Zenit svoj signal emituje putem frekvencije od 100.7 FM i putem interneta. U proteklim godinama smo uspjeli i praktično dokazati da ima smisla razmišljati pozitivno, osjećati se dobro i biti bolji.
Da bismo pružili najbolje iskustvo, koristimo tehnologije poput kolačića za čuvanje i/ili pristup informacijama o uređaju. Saglasnost sa ovim tehnologijama će nam omogućiti da obrađujemo podatke kao što su ponašanje pri pregledanju ili jedinstveni ID-ovi na ovoj veb lokaciji. Nepristanak ili povlačenje saglasnosti može negativno uticati na određene karakteristike i funkcije.
Funkcionalno
Uvijek aktivan
Tehničko skladištenje ili pristup je striktno neophodan za legitimnu svrhu omogućavanja korišćenja određene usluge koju izričito zahteva pretplatnik ili korisnik, ili u jedinu svrhu obavljanja prenosa komunikacije preko elektronske komunikacione mreže.
Preference
Tehničko skladištenje ili pristup su neophodni za legitimnu svrhu čuvanja preferencija koje ne zahteva pretplatnik ili korisnik.
Statistika
Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u statističke svrhe.Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u anonimne statističke svrhe. Bez sudskog poziva, dobrovoljne saglasnosti od strane vašeg Internet provajdera ili dodatne evidencije treće strane, informacije sačuvane ili preuzete samo za ovu svrhu obično se ne mogu koristiti za vašu identifikaciju.
Marketing
Tehničko skladište ili pristup su potrebni za kreiranje korisničkih profila za slanje reklama ili za praćenje korisnika na veb lokaciji ili na nekoliko veb lokacija u slične marketinške svrhe.