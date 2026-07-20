Evropa zatvara vrata divljem online tržištu, BiH spava

Platforma AliExpress, u vlasništvu kompanije Alibaba, kažnjena je u ponedjeljak rekordnom kaznom Evropske unije u iznosu od 550 miliona eura zbog toga što nije spriječila prodaju ilegalnih, nesigurnih i krivotvorenih proizvoda na svojoj platformi.

Evropska komisija navela je da AliExpress nije na odgovarajući način procijenio da li ima dovoljno zaposlenih za procjenu rizika, te da je precijenio efikasnost svog sistema za otkrivanje i uklanjanje ilegalnih proizvoda.

Regulator je kritikovao i sisteme preporuka i oglašavanja na platformi, ocijenivši da oni dodatno doprinose širenju ilegalnih proizvoda. Također je zamjereno što se kompanija oslanjala na samo jedan kvantitativni pokazatelj za procjenu efikasnosti sistema moderiranja sadržaja, čiji je cilj spriječiti pojavljivanje ili ponovno pojavljivanje ilegalnih proizvoda.

Komisija navodi da je zbog propusta AliExpressa veliki broj ilegalnih proizvoda – od krivotvorene robe do nesigurnih igračaka i opasne kozmetike – ostajao dostupan na platformi sedmicama.

Regulator je također kritikovao neefikasan sistem kažnjavanja trgovaca, zbog kojeg su sankcionisani prodavači nastavili prodavati ilegalne proizvode putem platforme.

Posebno je istaknuto da je obavezni sistem “ovlaštenja brenda” (brand authorisation), koji bi trebao spriječiti prodaju krivotvorene robe, bio neefikasan, kadrovski nedovoljno popunjen i lako zaobilažen od strane trgovaca koji prodaju falsifikovane proizvode.

Komisija je navela da je činjenica da je DSA relativno nov propis uzeta kao olakšavajuća okolnost prilikom određivanja visine kazne, koja je mogla biti i veća.

Kazna od 550 miliona eura znatno je viša od 120 miliona eura, koliko je u decembru prošle godine kažnjena društvena mreža X, u vlasništvu Elona Muska, kao i od 200 miliona eura, koliko je Temu kažnjen u maju ove godine, također zbog kršenja DSA-a.

AliExpress je prošle godine izbjegao dodatnu kaznu, koja je mogla iznositi i do 6% njegovog godišnjeg globalnog prometa, nakon što je pristao na mjere usmjerene na suzbijanje širenja potencijalno ilegalnog i pornografskog sadržaja na svojoj platformi.

Ovo je treća kazna koju je Evropska komisija izrekla na osnovu Akta o digitalnim uslugama (Digital Services Act – DSA), ključnog evropskog propisa kojim se od veoma velikih internetskih platformi zahtijeva da poduzmu više mjera u borbi protiv nezakonitog i štetnog sadržaja.

Ona je podsjetila da je AliExpress prošle godine imao 193 miliona korisnika u Evropi, u poređenju sa 156 miliona korisnika Sheina i 130 miliona korisnika Temua. Temu je također kažnjen prema DSA-u, dok se protiv Sheina i dalje vodi istraga.

Podatak da je od 2,1 milion paketa male vrijednosti do 300 KM stiglo u Bosnu i Hercegovinu tokom prošle godine putem online platformi, poput kineske Temu, posebno zabrinjava.

Ključna stvar je da ove pošiljke, prema važećim propisima, ne podliježu carinskim procedurama, niti ih evidentira Uprava za indirektno oporezivanje BiH.

U praksi, to znači da milioni paketa godišnje ulaze u zemlju bez nadzora i fiskalnih obaveza jer zakonski okvir u Bosni i Hercegovini praktično ne prepoznaje ove platforme.

One djeluju kao posrednici između prodavaca, uglavnom, iz Kine, i domaćih kupaca, bez formalnog statusa trgovca u BiH.

Zbog sveg navedenog, očekivati je da će nadležni u BiH uskoro slijediti put EU koja je ranije donijela odluku da uvodi fiksnu carinu od tri eura na male pakete, a radi se o paketima vrijednima manje od 150 eura, a koji čine 93 posto e-trgovine u EU.