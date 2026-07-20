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Počinje prodaja sezonskih ulaznica za NK Čelik, poznate cijene za sezonu 2026/2027

Počinje prodaja sezonskih ulaznica za NK Čelik, poznate cijene za sezonu 2026/2027

Nogometni klub Čelik Zenica objavio je da u četvrtak, 23. jula, počinje prodaja sezonskih ulaznica za sezonu 2026/2027.

Navijači će sezonske ulaznice moći kupiti fizički u klupskom Fan Shopu svakim radnim danom od 12 do 17 sati, kao i online putem službenog klupskog web shopa.

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Cijene sezonskih ulaznica razlikuju se za članove i nečlanove kluba.

Za tribinu Zapad članovi će izdvojiti 150 KM, dok je cijena za nečlanove 220 KM. Sezonska ulaznica za Istok košta 80 KM za članove i 115 KM za nečlanove, dok je za Jug potrebno izdvojiti 60 KM za članove, odnosno 90 KM za nečlanove.

Za djecu do 10 godina cijena sezonske ulaznice iznosi 30 KM za članove i 50 KM za nečlanove.

Iz kluba ističu da kupovina sezonske ulaznice donosi značajne finansijske pogodnosti. Kako navode, članovi NK Čelik praktično besplatno dobijaju ulaz na deset prvenstvenih utakmica, dok nečlanovi ostvaruju uštedu približno u vrijednosti pet utakmica.

Iz Čelika su pozvali navijače da i ove sezone budu uz crno-crvene i na vrijeme osiguraju svoje mjesto na tribinama stadiona Bilino polje.

Nogometni klub Čelik Zenica objavio je da u četvrtak, 23. jula, počinje prodaja sezonskih ulaznica za sezonu 2026/2027.

Navijači će sezonske ulaznice moći kupiti fizički u klupskom Fan Shopu svakim radnim danom od 12 do 17 sati, kao i online putem službenog klupskog web shopa.

Preporučeno
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Cijene sezonskih ulaznica razlikuju se za članove i nečlanove kluba.

Za tribinu Zapad članovi će izdvojiti 150 KM, dok je cijena za nečlanove 220 KM. Sezonska ulaznica za Istok košta 80 KM za članove i 115 KM za nečlanove, dok je za Jug potrebno izdvojiti 60 KM za članove, odnosno 90 KM za nečlanove.

Za djecu do 10 godina cijena sezonske ulaznice iznosi 30 KM za članove i 50 KM za nečlanove.

Iz kluba ističu da kupovina sezonske ulaznice donosi značajne finansijske pogodnosti. Kako navode, članovi NK Čelik praktično besplatno dobijaju ulaz na deset prvenstvenih utakmica, dok nečlanovi ostvaruju uštedu približno u vrijednosti pet utakmica.

Iz Čelika su pozvali navijače da i ove sezone budu uz crno-crvene i na vrijeme osiguraju svoje mjesto na tribinama stadiona Bilino polje.

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IzvorZenit.ba

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