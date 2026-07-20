Najezda žohara u zeničkim naseljima, građani traže sistemsko rješenje

Stanovnici pojedinih zeničkih naselja posljednjih mjeseci suočavaju se sa najezdom insekata, a naročito žohara. Nisu samo neugodan prizor, već i prijetnja zdravlju. Aktualni vremenski uslovi pogoduju njihovom razmnožavanju, pa ih građani najčešće primjećuju u haustorima zgrada, podrumima i oko kontejnera. Obraćali su se upraviteljima zgrada, Gradu i zdravstvenim institucijama, ali tvrde da sistemskog rješenja nema.

Žohari u haustorima, oko kontejnera i kanalizacionih otvora posljednih sedmica sve su češća slika u zeničkim naseljima. Građani kažu da ih viđaju ispred zgrada te u zajedničkim prostorijama, zbog čega strahuju za vlastito zdravlje.

“Jako ružna situacija kada ugledate u svom stanu, imam dvoje male djece i bila je par puta situacija da ih nađem.”

“Primijetila sam da se svašta baca između kontejnera, otpad iz kuće, a to se vrlo rijetko odvozi.”

“Mislim da službe koje su zadužene za samu deratizaciju mislim da ne odrađuju adekvatno svoj posao.”

U Mjesnoj zajednici Jalija problem je dugogodišnji. Žohari su, kažu, prisutni već gotovo četiri godine. Uprkos brojnim obraćanjima nadležnim službama i zahtjevima za hitnom reakcijom, odgovori su – izostajali.

“Sluha od nadležnih nema, građani su samovoljno krenuli u borbu u smislu – da sami oko zgrada, da su zgrade na Jaliji zaprašene, kupovali su samoinicijativno prah, zvali određene institucije da im špricaju, međutim, ta borba nije urodila plodom”, kazala je Sedina Omeragić, povjerenica Mjesne zajednice Jalija Zenica.

Dodatni problem, kako navode iz ove mjesne zajednice, predstavlja i postojeći zakonski okvir, koji obaveznu dezinsekciju predviđa tek kada situacija preraste u epidemiološki incident. Do tada ona ostaje samo – preventivna.

“Da je ta stavka za stambene objekte – podrume, tavane, garaže za dezinsekciju nije obavezna kao preventivna”, dodaje Omeragić.

S druge strane, u Gradskoj upravi Zenice ističu da je održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada zakonska obaveza etažnih vlasnika, koja se provodi preko upravitelja zgrada.

U slučaju pojave npr. žohara, upravitelj je dužan poduzeti aktivnosti na otklanjanju problema angažovanjem ovlaštenog izvođača poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije, naveli su iz Gradske uprave Zenica.

Struka upozorava da problem nije u nedostatku propisa, već u njihovoj nedosljednoj primjeni, zbog čega se reaguje tek kada problem postane vidljiv.

“Pored ove naše nebrige o našem životnom ambijentu i ne poštujemo zakonske odredbe to nas dovede u situaciju da imamo kulminaciju da imamo ovakve scenarije da mi sada se bavimo problemom, a ne uzrokom”, naglasio je Admir Gluhić, načelnik Službe za dezinfekciju, deratizaciju i sanitarni nadzor u INZ Zenica.

Za sada, umjesto trajnog rješenja, ostaju pojedinačne intervencije i borba svakog stanara za vlastiti životni prostor.