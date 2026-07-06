Gjergja: Poremetila nas je povreda Atića, impresivno je kako je Garza normalan momak

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je jutros u Beogradu posljednji trening uoči večerašnjeg gostovanja Srbiji u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Selektor Dario Gjergja poručio je kako je, uprkos porazu od Turske u Zenici, zadovoljan izdanjem svojih igrača i načinom na koji su odgovorili na terenu.

“Zadovoljan sam onim što smo napravili u toj utakmici. Imali smo dobru rekuperaciju, oporavak i sad pokušali u ova dva dana treninga obaviti šta više možemo za utakmicu protiv Srbije. Imamo problem sa Edinom Atićem koji se povrijedio i neće moći igrati. To nam predstavlja problem na perimetru, ali eto, koga nema bez njega se mora, što se kaže” , rekao je Gjergja.

Posebno je izdvojio odnos Luke Garze prema reprezentaciji, naglasivši da ga je oduševio svojom skromnošću i profesionalizmom.

“Impresivno je kako je normalan momak. To je ono stvarno impresivno. Ništa mu ne smeta, nije mu problem lopta, krevet, ništa. Nije kao zvijezda došla sa zahtjevima ‘e, ja moram imat to i to’. Isto se ponaša kao naš 12. igrač. Znači jedan stvarno fenomenalan momak kao osoba, ličnost i sve. A onda pored toga i košarkaški dio koji je stvarno dobar. I ja se nadam da će on sad još iduću sezonu u Bostonu još više napredovati i da će biti velika pomoć nama, reprezentaciji u idućih pet do sedam godina” , kazao je.

Iako su već poznati protivnici Bosne i Hercegovine u drugom krugu kvalifikacija, Gjergja kaže da njegov stručni štab trenutno razmišlja isključivo o narednom izazovu.

“Idemo svaku iduću utakmicu odigrati najbolje što možemo. Znači opet ćemo u augustu imati neke nove momke tu, nadam se doći će i Sulejmanović i Nurkić, vidjećemo kako će biti Džanan sa povredom. Ali opet moramo nekako strukturirati, napraviti drugačije malo i sistem igre s obzirom na to da ćemo imati i više visokih igrača. Ali opet moramo misliti na ono što nas čeka kad njih ne bude bilo. Znači u novembru i februaru i da se na najbolji mogući način već pomalo pripremamo za kvalifikacije koje će biti dalje za Eurobasket. To je ideja” , dodao je,

Na kraju je priznao da je povreda Edina Atića ozbiljno poremetila planove reprezentacije.

“Poremetilo nas je dosta. Iskreno mislim da je je njegov značaj za ekipu veliki i to se moglo vidjeti protiv Turske. Idemo vidjeti da neko drugi iskoči, da pokuša napraviti to nešto više i bolje. Pa sad eto, vidjet ćemo, nadam se da ćemo uspjeti u tome” .

Utakmica između Srbije i Bosne i Hercegovine igra se večeras od 20 sati, uz direktan prenos na TV kanalu Arena 1 Premium.