Protest radnika Toplane Zenica, Pavgord je nudi Gradu Zenica

Zaposlenici Toplane Zenica okupili su se i danas pred upravnom zgradom Nove Željezare Zenica, koja je većinski vlasnik i tog preduzeća, kako bi protestirali zbog kašnjenja plaće te ukupno neizvjesne situacije u preduzeću.

Proteset su bili najavili ranije, kada su javnosti uputili apel zbog teškog stanja u tom preduzeću i blokade računa, ali nije bilo reakcije vlasnika, među kojima 20 posto vlasništva ima i Grad Zenica. Protesu se danas priključio i direktor Haris Polutan. Pavgord je vlasnik 65 posto, a Finski fond 15 posto Toplane Zenica.

– Toplana Zenica trenutno je u platežnoj nesposobnosti. Kako je do toga došlo?! Naime, Toplana je bila kreditno zadužena u ASA banci, a sudužnik je bila firma Pavgord d.o.o. Foča.

U momentu kada je došlo do obustave integralne proizvodnje (u kompaniji Nova Željezara Zenica), prihodi Toplane, od strane NŽZ-a, praktično su eliminisani i ostali smo samo na prihodu od Javnog preduzeća Grijanje Zenica, što nije bilo dovoljno da se uplati kredit u ASA banci.

Kada je došla rata kredita na naplatu, dakle, Toplana Zenica nije bila u mogućnosti da plati tu ratu – objašnjava Polutan, te dodaje da je ratu kredita platio sudužnik.

Nakon toga, dodao je, ASA banka je uradila detaljnu analizu te ustanovila kako je “nesigurno da se nastavi kredit” s Toplanom Zenica.

– Onda je cijeli kredit proglasila dospjelim, što znači da je cijeli dug sudužnik platio i postao glavni povjerilac Toplane Zenica. Zakonskom subrogacijom, naslijeđeni su svi mehanizmi naplate iz banke – mjenice, hipoteka.

Znači, nakon izvjesnog vremena, firma Pavgord d.o.o. Foča je aktivirala mjenično naplaćivanje. To, u suštini znači blokirala račun Toplane. Pojednostavljeno rečeno, firma Pavgord d.o.o. Foča, praktički kontroliše Toplanu.

Prošla plaća je isplaćena, samo dobrom voljom firme Pavgord, koja je na dan odblokirala račun i pustila sredstva za isplatu plaća – kazao je Polutan, koji je istaknuo da su, sada, u istoj situaciji te bi po istom principu kompanija Pavgord željela isplatiti plaće zaposlenim.

– Međutim, traži se naplata dospjelog duga od JP Grijanje Zenica, koje ima dužno 2,1 milion KM prema Toplani Zenica. To su, u principu, pare koje bi se mjeničnom naplatom naplatile od strane firme Pavgord.

Znači, uslov svih uslova da se ova plaća sada isplati, jeste da se pusti taj dug od JP Grijanje, a onda bi opet firma Pavgord – samo na bazi njene volje, pustila plaće zaposlenicima. I to se garantuje samo za ovu plaću – kazao je Polutan.

Vlasnik kompanije Pavgord d.o.o. Foča Gordan Pavlović kazao je da sljedeće i sve ostale plaće zavise od gradonačelnika Grada Zenica Fuada Kasumovića.

– Aludirajući da Grad preuzme Toplanu, znači, da se postigne dogovor između novih vlasnika NŽZ-a i Grada i da se preuzme Toplana od strane Grada te da, praktički, onda, plaće i ljudi i sama Toplana budu kontrolisani od strane Grada – kazao je Polutan.

Bježi se, podvlači, od razgovora, a na zadnjoj Skupštini Toplane Zenica nije bilo kvoruma, uslijed neprisustva predstavnika Grada Zenica.

Sindikalni povjerenik Nermin Šišman ponovio je kako je radnicima, nakon objašnjenja direktora Polutana, preostalo da se obrate Gradskoj upravi Grada Zenica te da pokušaju ostvariti svoja prava kod drugog po veličini vlasnika te zainteresirane strane zbog potrebe za zagrijavanjem tog grada.

– Pozvao bih i predstavnike Grijanja, jer se ovo tiče i njih, jer bez nas ne mogu ništa. Pozvao bih i građane da nas podrže. Sutra ćemo se najaviti ispred Gradske uprave i pokušati ostvariti svoja prava – kazao je Šišman.

U sastavu Toplane je, napominje, Energana bez koje nije moguće pokrenuti ni integralnu proizvodnju u kompaniji NŽZ-a.

– Najveći problem je osipanje kadra. Ovi ljudi iza mene, to su ljudi obučeni za specifične, komplikovane poslove – poručio je Šišman, koji napominje kako su mjeseci i godine potrebne za obuku za neke procese.