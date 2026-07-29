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GSS Zenica zahvalio se ljudima u Rusiji na nesebičnoj pomoći tokom teških trenutaka

GSS Zenica zahvalio se ljudima u Rusiji na nesebičnoj pomoći tokom teških trenutaka

Načelnik Gorske službe spašavanja (GSS) Stanica Zenica Kenan Hrustanović uputio je emotičnu poruku zahvalnosti svim ljudima u Rusiji koji su pružili pomoć i podršku članovima ekspedicije iz Bosne i Hercegovine tokom boravka na Elbrusu, u trenucima koje je opisao kao jedne od najtežih kroz koje su prošli.

Hrustanović je istakao da postoje situacije kada tuga, strah i neizvjesnost nadvladaju sve ono što čovjek misli da može kontrolisati, ali da se upravo tada pokazuje ono najvažnije – ljudskost.

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Kako je naveo, ljudi u Rusiji bili su uz članove ekspedicije u trenucima dok su njihove porodice, prijatelji i kolege iz Bosne i Hercegovine strepili i molili se, pružajući im nesebičnu pomoć bez pitanja i zadrške.

U znak zahvalnosti, predstavnicima koji su im pomogli uručena je zastava Bosne i Hercegovine s posvetom i datumom početka uspona na najviši vrh Evrope, Elbrus.

“Nije to samo zastava. To je dio nas. To je simbol svega što smo prošli i svega što ćemo pamtiti. Neka vas podsjeća da u Bosni i Hercegovini imate prijatelje koji vas nikada neće zaboraviti”, poručio je Hrustanović.

U svojoj objavi zahvalio se i svima koji su mu uputili rođendanske čestitke, poruke i pozive, ističući da zbog loše internet konekcije u Rusiji nije uspio svima odgovoriti, ali da mu je svaka riječ podrške mnogo značila u izuzetno teškim danima.

Posebnu zahvalnost uputio je svima koji su bili uz GSS Stanica Zenica i Planinarsko-sportskom društvu “Vedro” Zenica, naglasivši da su upravo podrška i solidarnost ljudi pokazali kako se i nakon najtežih životnih iskušenja može pronaći snaga za nastavak.

Na kraju poruke istakao je da pomoć, prijateljstvo i ljudskost koje su doživjeli nikada neće biti zaboravljeni, zaključivši riječima da ih planine ponekad mogu slomiti, ali da ih ljudi ponovo sastave.

Načelnik Gorske službe spašavanja (GSS) Stanica Zenica Kenan Hrustanović uputio je emotičnu poruku zahvalnosti svim ljudima u Rusiji koji su pružili pomoć i podršku članovima ekspedicije iz Bosne i Hercegovine tokom boravka na Elbrusu, u trenucima koje je opisao kao jedne od najtežih kroz koje su prošli.

Hrustanović je istakao da postoje situacije kada tuga, strah i neizvjesnost nadvladaju sve ono što čovjek misli da može kontrolisati, ali da se upravo tada pokazuje ono najvažnije – ljudskost.

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Kako je naveo, ljudi u Rusiji bili su uz članove ekspedicije u trenucima dok su njihove porodice, prijatelji i kolege iz Bosne i Hercegovine strepili i molili se, pružajući im nesebičnu pomoć bez pitanja i zadrške.

U znak zahvalnosti, predstavnicima koji su im pomogli uručena je zastava Bosne i Hercegovine s posvetom i datumom početka uspona na najviši vrh Evrope, Elbrus.

“Nije to samo zastava. To je dio nas. To je simbol svega što smo prošli i svega što ćemo pamtiti. Neka vas podsjeća da u Bosni i Hercegovini imate prijatelje koji vas nikada neće zaboraviti”, poručio je Hrustanović.

U svojoj objavi zahvalio se i svima koji su mu uputili rođendanske čestitke, poruke i pozive, ističući da zbog loše internet konekcije u Rusiji nije uspio svima odgovoriti, ali da mu je svaka riječ podrške mnogo značila u izuzetno teškim danima.

Posebnu zahvalnost uputio je svima koji su bili uz GSS Stanica Zenica i Planinarsko-sportskom društvu “Vedro” Zenica, naglasivši da su upravo podrška i solidarnost ljudi pokazali kako se i nakon najtežih životnih iskušenja može pronaći snaga za nastavak.

Na kraju poruke istakao je da pomoć, prijateljstvo i ljudskost koje su doživjeli nikada neće biti zaboravljeni, zaključivši riječima da ih planine ponekad mogu slomiti, ali da ih ljudi ponovo sastave.

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IzvorZenit.ba

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