GSS Zenica zahvalio se ljudima u Rusiji na nesebičnoj pomoći tokom teških trenutaka

Načelnik Gorske službe spašavanja (GSS) Stanica Zenica Kenan Hrustanović uputio je emotičnu poruku zahvalnosti svim ljudima u Rusiji koji su pružili pomoć i podršku članovima ekspedicije iz Bosne i Hercegovine tokom boravka na Elbrusu, u trenucima koje je opisao kao jedne od najtežih kroz koje su prošli.

Hrustanović je istakao da postoje situacije kada tuga, strah i neizvjesnost nadvladaju sve ono što čovjek misli da može kontrolisati, ali da se upravo tada pokazuje ono najvažnije – ljudskost.

Kako je naveo, ljudi u Rusiji bili su uz članove ekspedicije u trenucima dok su njihove porodice, prijatelji i kolege iz Bosne i Hercegovine strepili i molili se, pružajući im nesebičnu pomoć bez pitanja i zadrške.

U znak zahvalnosti, predstavnicima koji su im pomogli uručena je zastava Bosne i Hercegovine s posvetom i datumom početka uspona na najviši vrh Evrope, Elbrus.

“Nije to samo zastava. To je dio nas. To je simbol svega što smo prošli i svega što ćemo pamtiti. Neka vas podsjeća da u Bosni i Hercegovini imate prijatelje koji vas nikada neće zaboraviti”, poručio je Hrustanović.

U svojoj objavi zahvalio se i svima koji su mu uputili rođendanske čestitke, poruke i pozive, ističući da zbog loše internet konekcije u Rusiji nije uspio svima odgovoriti, ali da mu je svaka riječ podrške mnogo značila u izuzetno teškim danima.

Posebnu zahvalnost uputio je svima koji su bili uz GSS Stanica Zenica i Planinarsko-sportskom društvu “Vedro” Zenica, naglasivši da su upravo podrška i solidarnost ljudi pokazali kako se i nakon najtežih životnih iskušenja može pronaći snaga za nastavak.

Na kraju poruke istakao je da pomoć, prijateljstvo i ljudskost koje su doživjeli nikada neće biti zaboravljeni, zaključivši riječima da ih planine ponekad mogu slomiti, ali da ih ljudi ponovo sastave.