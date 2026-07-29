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Velež najavio Crvenu noć pod Starim mostom, sutra uzvratna utakmica protiv Dunajske Strede

Velež najavio Crvenu noć pod Starim mostom, sutra uzvratna utakmica protiv Dunajske Strede

Fudbalski klub Velež Mostar u utorak, 4. augusta, s početkom u 20.30 sati, održat će tradicionalnu manifestaciju Crvena noć pod Starim, koja će i ove godine biti održana na platou ispod Starog mosta, izvijestio je klub. Kako ističu iz FK Velež, ovogodišnja Crvena noć bit će održana u znaku teme “Put u Evropu, priča koju smo zajedno napisali”, koja simbolično oslikava sezonu ispunjenu izazovima, vjerom i zajedništvom, a koja je Rođene ponovo odvela na evropsku scenu.

“Svečani program započet će pozdravom prvotimaca Fudbalskog kluba Velež, koji su dobrim nastupima izborili plasman u drugo pretkolo UEFA Konferencijske lige i tako još jednom obradovali kompletnu crvenu porodicu”, navode iz kluba.

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Prisutnima će se obratiti predsjednik Kluba Admir Rahimić i šef stručnog stožera Ibro Rahimić, koji će govoriti o značaju ostvarenog uspjeha, zajedništvu koje krasi Velež i izazovima koji slijede na evropskom putu.

Poseban dio programa bit će i premijerno prikazivanje kratke video retrospektive pod nazivom “Put u Evropu, priča koju smo zajedno napisali”, kroz koju će prisutni imati priliku prisjetiti se najvažnijih trenutaka prethodne sezone i puta kojim su Rođeni, zajedno sa svojim navijačima, stigli do novog europskog poglavlja.

Velež i ove sezone nastupa u Evropi pa će tako sutra u Zenici od 19.30 odigrati uzvratni susret 2. pretkola Konferencijske lige protiv Dunajske Strede, koja iz prvog susreta ima prednost od 1:0.

Fudbalski klub Velež Mostar u utorak, 4. augusta, s početkom u 20.30 sati, održat će tradicionalnu manifestaciju Crvena noć pod Starim, koja će i ove godine biti održana na platou ispod Starog mosta, izvijestio je klub. Kako ističu iz FK Velež, ovogodišnja Crvena noć bit će održana u znaku teme “Put u Evropu, priča koju smo zajedno napisali”, koja simbolično oslikava sezonu ispunjenu izazovima, vjerom i zajedništvom, a koja je Rođene ponovo odvela na evropsku scenu.

“Svečani program započet će pozdravom prvotimaca Fudbalskog kluba Velež, koji su dobrim nastupima izborili plasman u drugo pretkolo UEFA Konferencijske lige i tako još jednom obradovali kompletnu crvenu porodicu”, navode iz kluba.

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Pročitajte i ovo
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Prisutnima će se obratiti predsjednik Kluba Admir Rahimić i šef stručnog stožera Ibro Rahimić, koji će govoriti o značaju ostvarenog uspjeha, zajedništvu koje krasi Velež i izazovima koji slijede na evropskom putu.

Poseban dio programa bit će i premijerno prikazivanje kratke video retrospektive pod nazivom “Put u Evropu, priča koju smo zajedno napisali”, kroz koju će prisutni imati priliku prisjetiti se najvažnijih trenutaka prethodne sezone i puta kojim su Rođeni, zajedno sa svojim navijačima, stigli do novog europskog poglavlja.

Velež i ove sezone nastupa u Evropi pa će tako sutra u Zenici od 19.30 odigrati uzvratni susret 2. pretkola Konferencijske lige protiv Dunajske Strede, koja iz prvog susreta ima prednost od 1:0.

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IzvorZenit.ba

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