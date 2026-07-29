Ustavni sud RS će odlučivati o simbolima Armije RBiH

Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske ocijenilo je da je zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa u vezi s Odlukom o usvajanju Deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini neprihvatljiv, dok je zahtjeve koji se odnose na dopune Krivičnog zakonika RS i Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti proglasilo prihvatljivim i o njima će odlučivati u meritumu.

Vijeće je utvrdilo da zahtjev u vezi s Deklaracijom nije prihvatljiv jer taj akt ne sadrži pravne norme opšteg karaktera niti na pravno obavezujući način uređuje društvene odnose.

“Riječ je o aktu kojim Narodna skupština Republike Srpske izražava politički stav o određenim pitanjima, zbog čega Deklaracija, ni po sadržini ni po formi, nema karakter opšteg pravnog akta, pa njeno razmatranje nije u nadležnosti Vijeća”, navodi se u obrazloženju.

Istovremeno, Vijeće je ocijenilo da su zahtjevi Kluba delegata bošnjačkog naroda za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa Zakonom o dopunama Krivičnog zakonika RS i Zakonom o dopunama Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti procesno prihvatljivi, jer je provedena propisana ustavna procedura, kao i da su ispunjene ostale procesne pretpostavke za meritorno odlučivanje.

Meritornu odluku o tim zahtjevima Vijeće će donijeti u ustavom propisanom roku od mjesec dana.

Bošnjački delegati pokrenuli vitalni nacionalni interes

Klub delegata bošnjačkog naroda pokrenuo je postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa nakon što je Narodna skupština RS početkom jula usvojila navedene akte na posebnim sjednicama. Vijeće naroda RS i Zajednička komisija Narodne skupštine RS i Vijeća naroda 22. jula nisu postigli saglasnost o pokrenutim vetima, zbog čega su sporni akti upućeni na odlučivanje Ustavnom sudu RS.

Veto Kluba Bošnjaka prvenstveno se odnosi na dopune Krivičnog zakonika RS, kojima se uvodi kazna zatvora do tri godine za javno isticanje, prikazivanje, proizvodnju ili promet zastava, simbola, oznaka, pozdrava i parola kojima se, prema zakonu, promoviše ili veliča Armija Republike Bosne i Hercegovine, kao i ustaška ideologija Nezavisne Države Hrvatske.

Za teže oblike tog krivičnog djela, ukoliko izazovu nerede, nasilje ili uznemiravanje javnosti, predviđena je kazna zatvora od dvije do pet godina.

Klub delegata bošnjačkog naroda smatra da navedene zakonske odredbe zadiru u vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, navodeći da simboli Armije Republike Bosne i Hercegovine predstavljaju dio njegovog historijskog identiteta, kulture sjećanja i pravnog kontinuiteta Republike Bosne i Hercegovine.