Kerim Alajbegović novi je igrač Juventusa

Talentovani reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović karijeru će nastaviti u Juventusu, objavio je njemački novinar Florian Plettenberg.

Prema njegovim informacijama, Juventus i Bayer Leverkusen postigli su potpuni dogovor oko transfera 18-godišnjeg ofanzivca.

Plettenberg navodi da će torinski klub za Alajbegovića platiti fiksnu odštetu od 33 miliona eura, dok bi ukupna vrijednost transfera, kroz bonuse, mogla narasti na 40 miliona eura.

Ističe se i da je Juventus u utrci za potpis bh. dragulja pobijedio konkurenciju Chelseaja i Napolija, koji su također pokazivali ozbiljan interes za mladog fudbalera.

Do zvanične potvrde transfera preostalo je još da Alajbegović obavi ljekarske preglede i potpiše ugovor s torinskim velikanom.

Podsjetimo, Alajbegović je član Bayer Leverkusena, a posljednjih mjeseci nalazio se na meti nekoliko evropskih klubova zahvaljujući sjajnim partijama i statusu jednog od najperspektivnijih mladih fudbalera Bosne i Hercegovine.

Prema navodima Floriana Plettenberga, njegova naredna destinacija bit će Juventus.

I najpoznatiji fudbalski insajder na svijetu, Fabrizio Romano, tvrdi da je Alajbegović u završnoj fazi pregovora sa Starom damom.

“Pregovori su u toku i s Bayer Leverkusenom i s igračevom stranom, a cilj Juventusa je da što prije zaključi posao i preduhitri ostale zainteresovane klubove. Transfer napreduje u pozitivnom smjeru”, tvrdi Italijan.