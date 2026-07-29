Nakon Evrope i Azija odbila prodaju Svjetskog prvenstva

Predsjednik Međunarodne nogometne federacije (FIFA) Gianni Infantino suočava se s novim, izuzetno teškim udarcem za svoje ambiciozne planove.

Nakon što je Evropa ranije izrazila oštro protivljenje, sada je i Azijska nogometna konfederacija (AFC) javno odbacila kontroverzne prijedloge iz Ciriha.

Riječ je o formiranju novog projekta pod nazivom “FIFA Forward Enterprise” (FFE), koji nogometna javnost i mnogi savezi vide kao prikriveni pokušaj komercijalizacije i faktičke “prodaje” kontrole nad Svjetskim prvenstvom i drugim velikim takmičenjima vanjskim investitorima.

U zvaničnom saopćenju objavljenom danas, iz AFC-a su jasno dali do znanja da ne žele zatvorenih očiju učestvovati u ovakvim samovoljnim potezima čelnika krovne kuće svjetskog nogometa, ističući da su potpuno zaobiđeni u procesu donošenja odluka.

“Azijska nogometna konfederacija primila je k znanju saopćenje FIFA-e u vezi s predloženim osnivanjem ‘FIFA Forward Enterprisea’ (FFE). AFC uopće nije bio konsultovan o ovom prijedlogu i veoma smo razočarani što je pitanje od tolikog značaja dospjelo u javnost prije nego što je porodici AFC-a pružena prilika da ga ispita i o njemu raspravlja kroz odgovarajuće i uspostavljene kanale upravljanja”, stoji u oštrom saopćenju iz sjedišta AFC-a u Kuala Lumpuru.

Infantino već godinama pokušava unijeti “revoluciju” u svjetski nogomet. Njegova vizija često uključuje nuđenje komercijalnih prava na razna takmičenja unosnim investicionim fondovima, uz obećanja o milijardama dolara zarade koje bi se navodno slile u nacionalne saveze.

Međutim, ovakvi potezi redovno nailaze na otpor onih koji smatraju da se time rasprodaje duša najvažnije sporedne stvari na svijetu.

Evropska nogometna asocijacija (UEFA) već dugo predstavlja najveću branu Infantinovim idejama, čvrsto štiteći tradicionalni sistem i interese evropskog nogometa.

Činjenica da se sada i Azija, kao najveći kontinent i tržište s enormnim finansijskim potencijalom, javno pobunila protiv FIFA-ine netransparentnosti, predstavlja ozbiljan šamar za Infantina.