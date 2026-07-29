NK Čelik se pojačao s iskusnim napadačem Dejanom Vidićem

Tridesetdvogodišnji centralni napadač, visok 197 centimetara, u naš klub dolazi kao pojačanje za vrh napada. Ljevonogi golgeter svoje prve fudbalske korake napravio je u omladinskim kategorijama FK Morava Velika Plana, nakon čega je nastupao u nižim rangovima srbijanskog fudbala.

Dobre igre u dresu FK Zlatibor donijele su mu 2019. godine transfer u FK Crvena zvezda, odakle je tokom ugovora nastupao na posudbama u FK Zemun, FK Grafičar, FK Napredak i FK IMT Beograd.

U ljeto 2023. godine stigao je u Bosnu i Hercegovinu, gdje je naredne tri sezone nosio dres FK Sloga Doboj. Njegove zapažene partije donijele su mu ovog ljeta transfer u kazahstanski FK Irtysh, ali je zbog specifičnih okolnosti saradnja ubrzo okončana, nakon čega je odlučio prihvatiti poziv našeg kluba i karijeru nastaviti u crno-crvenom dresu.

Tokom dosadašnje seniorske karijere upisao je 222 nastupa, postigao 57 pogodaka i zabilježio 14 asistencija. Posebno se ističe iskustvo stečeno kroz 96 nastupa u Prvoj ligi Srbije, kao i 93 nastupa u Premijer ligi Bosne i Hercegovine i Kupu Bosne i Hercegovine.

Povodom potpisa ugovora, Dejan Vidić je izjavio:

“Izuzetno mi je drago što sam postao dio ovako velikog kluba i što ću imati priliku nositi dres NK Čelik. Svjestan sam veličine kluba, njegove tradicije i očekivanja navijača, a na meni je da ukazano povjerenje opravdam na najbolji mogući način. Dat ću svoj maksimum na svakom treningu i utakmici kako bih dobrim igrama pomogao ekipi da ostvari zacrtane ciljeve. Radujem se izlasku na Bilino polje i jedva čekam da zajedno s našim navijačima ostvarimo mnogo lijepih trenutaka.”

Dejan u Čelik dolazi kako bi pojačao konkurenciju u napadu i svojim iskustvom, kvalitetom i golovima pomogao ekipi u ostvarenju ovosezonskih ciljeva.

Dejane, dobro došao u NK Čelik!

Želimo ti mnogo sreće u crno-crvenom dresu, puno uspješnih nastupa i što više postignutih pogodaka.

NK Čelik Zenica