Demant Nove Željezare Zenica: Sindikalci i pojedini mediji dezinformišu javnost o stanju i gašenju Visoke peći

Molimo Sindikat, pojedine medije i javnost da se uzdrže od širenja netačnih informacija o statusu Visoke peći, te da se prilikom informisanja oslanjaju na provjerene činjenice i zvanične informacije kompanije.

Povodom današnjih pojedinih objava u javnosti, želimo demantovati netačne navode da je danas obustavljen rad Visoke peći.

Podsjećamo Sindikat i javnost da je Visoka peć obustavljena još 23. aprila 2026. godine, nakon prethodne obustave rada Aglomeracije. Od tog datuma integralna proizvodnja ne funkcioniše, a postrojenja se nalaze u režimu tehnološkog održavanja i nadzora.

Današnje aktivnosti ne predstavljaju gašenje Visoke peći, nego završnu fazu tehnološkog procesa koja podrazumijeva obustavu sistema hlađenja nakon što su za to ispunjeni svi neophodni tehnički uslovi.

Direktorica proizvodnje, Azra Sivro pojašnjava:

„S obzirom da je temperatura u kauperima ispod 100°C, stekli su se potrebni tehnički uslovi za obustavu hlađenja vodom kaupera i Visoke peći, kao i rada pumpi u PS-2, te je prema procedurama izvršena obustava postrojenja koja su se koristila za te potrebe.“

Dakle, riječ je o redovnim tehnološkim aktivnostima koje se provode već tri mjeseca nakon zaustavljanja proizvodnje, a ne o današnjem gašenju Visoke peći.

Kako smo i ranije pojasnili, obustava integralne proizvodnje ne znači zatvaranje fabrike. Kompanija će, u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima i važećim zakonskim okvirima, nastaviti aktivnosti na uspostavi novog i održivog modela poslovanja, zasnovanog na principima zelene tranzicije i cirkularne ekonomije, s ciljem stvaranja nove, zdrave osnove za dugoročno uspješno poslovanje.

Istovremeno, nastavljaju se aktivnosti na pripremi i realizaciji investicija, uključujući i projekte u vezi sa izgradnjom nove elektrolučne peći, koja predstavlja ključni element buduće transformacije proizvodnog procesa i razvoja moderne, ekološki prihvatljive proizvodnje čelika u Bosni i Hercegovini.

Nova Željezara Zenica