SRNA se gasi nakon 35 godina?

Novinska agencija RS SRNA, koja je do sada radila kao akcionarsko društvo, ubuduće će funkcionisati kao društvo sa ograničenom odgovornošću i pod novim imenom “Medijski sistem Republike Srpske – Srna” sa sjedištem u Bijeljini, piše BN.

Ugovoreni, upisani kapital preduzeća iznosi osam miliona maraka, dok je uplaćeni 265.116 KM. Kapital je u vlasništvu RS.

Rukovodioci Srna danas nisu željeli da otkrivaju detalje i razloge zbog kojih su promijenili oblik poslovanja iz a.d. u d.o.o, navodeći da će uskoro izdati saopštenje.

Zanimljivo da u rješenju o promjeni naziva i oblika poslovanja i dalje stoji da su lica ovlaštena za zastupanje poslovne jedinice SRNA-e u Bijeljini šef dopisništva Ognjen Begović, a u Banjaluci šef dopisništva Katarina Panić iako njih dvoje već godinama ne obavljaju tu funkciju, prenosi Kapital.

SRNA (ranije Srpska novinska agencija) je zvanična novinska agencija RS, osnovana 4. jula 1992. godine na Palama, dok je danas sjedište kompanije u Bijeljini.

Nedavno je najavljeno da će SRNA se vratiti na Pale, gdje je ranije bilo sjedište, ali to nikada nije učinjeno.