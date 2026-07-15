Na kraju juna u evidenciji nezaspolenih u ZDK-u 45.798 osoba, od čega 28.988 žena

U evidenciji nezaposlenih Javne ustanove Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) na kraju juna bilo je 45.798 osoba, od čega je 28.988 žena, saopćili su Feni iz te ustanove.

Najviše nezaposlenih je sa KV zvanjima 16.732, zatim NKV 13.509, SSS 12.013. Sa visokom stručnom spremom (VSS) u evidenciji je 2.437 osoba.

Biro rada Zenica bilježi 15.304 nezaposlenih osoba, Visoko 5.373, Zavidovići 5.093, Tešanj 5.071, Kakanj 4.714, Žepče 3.503, Maglaj 2.849, Breza 1.283, Olovo 1.016, Vareš 565, Doboj Jug 544 i Usora 483.